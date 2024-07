Kim był Thomas Matthew Crooks? Nowe informacje o sprawcy zamachu

Thomas Matthew Crooks próbował zabić Donalda Trumpa. Jaki miał motyw? Jak to możliwe, że wszedł na dach i strzelił, a Secret Service temu nie zapobiegło?

Jak to wszystko mogło się stać?! Po zamachu na Donalda Trumpa Amerykanie zadają sobie pytania o to, czemu policjanci, agenci i ochroniarze dopuścili do sytuacji, w której 20-latek z karabinem wchodzi na dach budynku znajdującego się 130 metrów od przemawiającego byłego prezydenta i po prostu strzela, nie niepokojony przez nikogo. Mnożą się relacje świadków, którzy przekonują, że informowali o podejrzanym, uzbrojonym mężczyźnie agentów Secret Service obecnych na wiecu w Pensylwanii, ale nikt nic nie zrobił. To nie wszystko - według źródeł Associated Press nie tylko parę minut przed zamachem część uczestników wiecu alarmowała o zamachowcu, ale nawet jeden z funkcjonariuszy miał wejść po drabinie na dach, na którym stał Thomas Matthew Crooks. Wtedy 20-latek wymierzył w niego lufę karabinu i funkcjonariusz się wycofał. Nie zdążył powiadomić o zagrożeniu? Odpowiedzi na to pytanie poszuka prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie zamachu. Ostatecznie Trumpa uratował niewiarygodny szczęśliwy traf - jak stwierdził sam polityk w rozmowie z "New York Post", odwrócił się na chwilę do ekranu, na którym była tabelka z danymi na temat nielegalnej imigracji i tylko dzięki temu kula drasnęła mu jedynie ucho, a nie przeszyła głowę.

FBI: Thomas Matthew Crooks działał sam, nie był członkiem żadnej organizacji, karabin należał do jego ojca

Mnożą się także pytania o motyw, jaki kierował niepozornym 20-latkiem z Pensylwanii. Młody mężczyzna w okularach, z aparatem ortodontycznym, jakiego widzimy na zdjęciach, zupełnie nie wygląda na profesjonalnego zabójcę ani na agresywną osobę. Skąd wzięły się w jego głowie mordercze zamiary? Póki co przedstawiciele FBI poinformowali podczas konferencji prasowej, że wszystko wskazuje na to, iż Thomas Matthew Crooks działał sam, nie był członkiem żadnej organizacji. Nic nie wskazuje jednocześnie na to, by 20-latek cierpiał na jakieś choroby psychiczne lub leczył się u psychologa. Przejrzenie telefonu należącego do zabitego na miejscu sprawcy także nie pozwoliło na ujawnienie jakichkolwiek motywów ideologicznych czy politycznych. Co do broni, Crooks podebrał ją ojcu, który zakupił karabin AR-15 legalnie. Dyrektor FBI Christopher Wray określił zamach jako "atak na demokrację" i powiedział, że sprawa jest badana jako zamach terrorystyczny.

Sonda Czy zamach na Donalda Trumpa zmienił Twój stosunek do tego polityka? Tak, na bardziej pozytywny Tak, na bardziej negatywny Nie, nadal jest pozytywny Nie, nadal jest negatywny Nie interesuje mnie to

JUST IN: The suspect who tried to ass*ssinate Donald Trump made a donation to Democrat-aligned ActBlue on Biden's inauguration day.20-year-old Thomas Matthew Crooks was a registered Republican.His father, who spoke with CNN, says he is trying to find out "what the h*ll is… pic.twitter.com/LMJLLMzbNd— Collin Rugg (@CollinRugg) July 14, 2024

Wakacyjny quiz z wiedzy ogólnej. Poziom? Średnio zaawansowany Pytanie 1 z 10 Odra jest chorobą zakaźną wywoływaną przez: bakterie wirusy pierwotniaki Dalej