Rosjanie przestali popierać wojnę na Ukrainie. Nowe sondaże przyniosły zaskakujące rezultaty. Niemal połowa chce wycofania wojsk z Ukrainy bez osiągnięcia celów Kremla

Wojna na Ukrainie trwa już niemal trzy lata i końca jej nie widać. Każda ze stron podkreśla, że nie zrezygnuje ze swoich celów i się nie podda. Czy jest szansa na koniec wojny na Ukrainie? Jak się okazuje, ma na to nadzieję nie tylko wiele osób na Ukrainie i mieszkańców państw Zachodu. Nawet rosyjskie społeczeństwo chce już zakończenia wojny na Ukrainie, nawet kosztem rezygnacji z jej celów - podał niezależny portal Wiorstka, powołując się na sondaże przeprowadzone w październiku 2023 roku zarówno przez źródła kremlowskie, jak i opozycyjne rosyjskie organizacje społeczne. Badania sondażowe nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że liczba Rosjan, którzy popierają kontynuowanie wojny jest już mniejsza niż tych, którzy chcą pokoju.

Tylko 12 proc. Rosjan zdecydowanie popiera wojnę. 40 proc. chce jej zakończenia, 55 proc. mówi o negocjacjach pokojowych

O sprawie napisał też amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Dane z sondażu telefonicznego przeprowadzonego przez niezależne ośrodki w październiku 2023 roku wskazują na to, że odsetek Rosjan, którzy określają się jako zdecydowani zwolennicy kontynuowania wojny na Ukrainie zmniejszył się z 22 proc. do 12 proc. od lutego 2023 roku. Aż 40 proc. respondentów uważa, że należy zakończyć wojnę na Ukrainie i wycofać z tego kraju rosyjskie wojska nawet bez osiągnięcia celów Kremla. 55 proc. respondentów uważa, że Rosja musi rozpocząć negocjacje pokojowe.

