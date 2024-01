Wojna na Ukrainie potrwa jeszcze pięć lat? Tajemnicze słowa Putina

Co się stało?

Wojna na Ukrainie może potrwać jeszcze pięć lat według rosyjskiego opozycjonisty Władimira Ponomariowa. "Rosja jest w stanie prowadzić wojnę jeszcze przez trzy, a może nawet pięć lat"

Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? W przyszłym miesiącu miną już trzy lata, odkąd Rosja zaczęła ostrzał rakietowy Kijowa, rozpętując pełnowymiarową inwazję na naszego wschodniego sąsiada. Mimo szeroko zakrojonej zachodniej pomocy dla Ukrainy nie widać końca konfliktu i brak na razie nadziei na rychłe pokonanie Władimira Putina. Wojna na Ukrainie nieprędko się skończy - przewiduje również rosyjski opozycjonista prof. Władimir Ponomariow. W rozmowie z Money.pl polityk i działacz stwierdził, że Rosja planuje jeszcze pięć lat wojennej zawieruchy i jest do tego wszystkiego przygotowana. "Niestety sankcje zachodnie w znaczącym stopniu nie powiodły się, popełniono wiele błędów. Są one zbyt słabe, by stać się czynnikiem decydującym o losach tej wojny w krótkim terminie. Analizy ekonomiczne wskazują, że Rosja jest w stanie prowadzić wojnę jeszcze przez trzy, a może nawet pięć lat" - mówił prof. Ponomariow.

"Rosjanie w tej chwili produkują więcej czołgów niż cały świat"

"Tylko w tym roku 30 proc. budżetu państwa zostało wydane bezpośrednio na uzbrojenie i utrzymanie armii. W Ukrainie walczy ponad 600-tysięczna armia rosyjska. Rosjanie w tej chwili produkują więcej czołgów niż cały świat" - dodał. A jak dodają azjatyckie media, sam Władimir Putin powiedział podobno chińskiemu przywódcy coś, co może świadczyć o tym, że Rosja faktycznie ma dokładnie taki plan. Według doniesień japońskiego portalu Nikkei Asia Putin miał ujawnić Xi Jinpingowi w marcu 2023 roku, że Rosja „będzie walczyć na Ukrainie przez co najmniej pięć lat”.

Sonda Czy wojna na Ukrainie skończy się po myśli Kijowa? Tak Nie Nie mam zdania

<<We are here to remove Putin from office and stop Putinism to exist>> says Ilya Ponomarev @iponomarev at an exclusive FPA briefing in London where he gave details of his plan for a #Putin free #Russia #fpaexclusives pic.twitter.com/OnXBN6ENeT— Foreign Press Association in London (@FPALondon) December 15, 2023

Putin intends to go to war with Ukraine for at least 5 years - Nikkei Asia citing sourcesPutin told Xi Jinping about such intentions during his visit to Moscow in March this year. pic.twitter.com/IFjaVSF4Z2— NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2023

Trudne słowa w języku polskim. Znasz je wszystkie? QUIZ Pytanie 1 z 12 Czym jest prokrastynacja? powiększaniem społeczeństwa nałogowym odkładaniem obowiązków na później zapominaniem o obowiązkach Dalej