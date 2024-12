To naprawdę koniec wojny na Ukrainie? "Obie strony są gotowe"

Koniec wojny na Ukrainie? Generał Trumpa wymienia 2025 rok. "Obie strony są gotowe"

Kolejna osoba stwierdza, że koniec wojny na Ukrainie zbliża się wielkimi krokami. Jak powiedział 18 grudnia w Fox Business gen. Keith Kellogg, specjalny wysłannik Donalda Trump ds. Ukrainy i Rosji, najprawdopodobniej nastąpi to już w 2025 roku, ponieważ obie walczące strony są na to gotowe. "To jest jak walka w klatce. Masz dwóch zawodników i obaj chcą się poddać. Potrzebujesz tylko sędziego, który ich rozdzieli. I myślę, że prezydent Donald Trump może to zrobić" - powiedział generał. "Myślę, że ma (Donald Trump) wizję, jak to zrobić, oraz energię, by to zrealizować. Wierzę również, że obie strony są gotowe, aby wreszcie się spotkać i podjąć rozmowę" – dodał. Uważa, że ogromne straty w ludziach po obu stronach to dla nich poważny argument za wysiłkami pokojowymi -Rosja straciła od 350 do 400 tys. żołnierzy zabitych i rannych, a Ukraina około 150 tys. "Wierzę, że prezydent Trump, który złożył tę obietnicę w trakcie kampanii faktycznie ją zrealizuje i zrobi to w tym (2025) roku" - stwierdził specjalny wysłannik. To wszystko oczywiście nie jest jednak takie proste. Przykładowo plan Trumpa najprawdopodobniej zakłada m.in., że Ukraina zobowiąże się nie wstępować do NATO przez najbliższych 20 lat, a Wołodymyr Zełenski wykluczył jakiekolwiek sposoby na zawarcie pokoju bez gwarancji członkostwa w Sojuszu, choćby w praktyce miało dotyczyć tylko części terytorium Ukrainy.

Paweł Kowal: "W tej chwili wygląda na to, że wszyscy przygotowują się na odbudowę w przyszłym roku, że to już wkrótce ruszy"

Na to, że 2025 roku jest wymieniany w rozmowach jako bardzo prawdopodobna data zakończenia działań zbrojnych wskazują też słowa, które wypowiedział pełnomocnik rządu Polski ds. odbudowy Ukrainy. Jak stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasowej Paweł Kowal, "w tej chwili wygląda na to, że wszyscy przygotowują się na odbudowę w przyszłym roku, że to już wkrótce ruszy. Ja oceniam, że to ruszy w drugiej połowie przyszłego roku". Polski pełnomocnik niedawno był w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z wiceszefem amerykańskiej dyplomacji Richardem Vermą i politykami obu partii w Kongresie. Nasilenie rozmów o odbudowie Ukrainy może świadczyć o realnych nadziejach na zamrożenie konfliktu. Polska ma w tej odbudowie odgrywać kluczową rolę. "Odbyliśmy tutaj takie jakby nieformalne konsultacje z Amerykanami. Koncentrujemy się na przygotowaniu (...) instrumentów polsko-amerykańskich. Myślę np. o wsparciu małej przedsiębiorczości, ale na razie to kwestia przyszłości. Polska będzie hubem logistycznym w jeszcze większym stopniu niż wcześniej. Właściwie trudno sobie wyobrazić tę odbudowę bez Polski" - dodał Paweł Kowal.

Trump's Special Envoy for Ukraine, Kellogg confirms that Russia is taking five times more casualties than Ukraine. pic.twitter.com/02WezM6UO2— KyivPost (@KyivPost) December 18, 2024

