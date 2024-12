Trump zagroził wyjściem USA z NATO! Podał warunek

Donald Trump zagroził wyprowadzeniem USA z NATO. Uzależnił członkostwo w Sojuszu od tego, czy europejskie kraje będą "sprawiedliwie" traktować Amerykę

Kiedy Donald Trump gościł na otwarciu katedry Notre Dame w Paryżu, ściskał dłonie europejskich polityków i wydawało się, że jest z nimi w najlepszej komitywie. Ale gdy tylko wrócił do USA, powiedział coś, co może Europę zaniepokoić. Prezydent elekt wprost zagroził wyprowadzeniem Stanów Zjednoczonych z NATO. W wywiadzie dla programu "Meet the Press" Donald Trump powiedział, że "absolutnie" rozważy opuszczenie NATO, jeśli uzna, iż USA nie są "traktowane sprawiedliwie" przez europejskich partnerów, a kiedy taką sprawiedliwość zobaczy, to równie "absolutnie" zostanie w Sojuszu. "Po pierwsze, oni wykorzystują nas w handlu, traktują nas okropnie. Nie biorą naszych samochodów, nie biorą naszych produktów spożywczych, nie biorą niczego (...). A na dodatek my ich bronimy" - mówił. Tego typu argument nie jest niczym nowym. Donald Trump już wcześniej naciskał na europejskie kraje NATO, by zwiększały wydatki na obronność. Uznawał, że Ameryka jest wykorzystywana, bo dokłada do kasy dużo więcej, niż kraje wydające na obronność nawet mniej niż 2 proc. PKB. Wprost uzależniał to, czy broniłby Europy przed Putinem, od zwiększania tych wydatków. Przypomnijmy, że akurat Polska wydaje na obronność ponad 4 proc. PKB. Trump dodał we wspomnianym wywiadzie, iż zmniejszy pomoc dla Ukrainy i będzie naciskał "aktywnie" na zakończenie wojny. Wyraźnie zasugerował, ze po wygranych wyborach już rozmawiał z Putinem. "Nie chcę tego powiedzieć, nie chcę nic o tym mówić, bo nie chcę robić niczego, co mogłoby utrudnić negocjacje" - powiedział prezydent elekt.

Donald Trump straszył, że może nie ruszyć na pomoc Europie w razie ataku Putina

Jeszcze w lutym 2024 roku świat obiegły słowa Donalda Trumpa wypowiedziane na wiecu w Karolinie Północnej. Powiedział wtedy, relacjonując rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie ujawniając, o kogo chodzi: "Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: 'No cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?' Odpowiedziałem: 'Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić'". Chodziło wówczas o przeznaczanie na obronność większego odsetka PKB. Słowa o "zapłaceniu" odnosiły się do faktu, iż nie wszystkie państwa NATO wypełniają finansowe zobowiązania Sojuszu Północnoatlantyckiego, polegające na przeznaczaniu 2 proc. PKB na obronność. Tymczasem w tym roku tylko pięć państw członkowskich wydawało na ten cel ponad 3 proc. PKB i są to Polska, Estonia, USA, Łotwa i Grecja, a warunek 2 proc. spełniało dwie trzecie członków Sojuszu.

"Politico": Trump mówił w 2020 roku, że NATO jest martwe i chce z niego wystąpić, ale mógł tylko tak straszyć, by wymusić większe wydatki na obronność

"Politico" pisało w styczniu 2024 roku, że Donald Trump powiedział szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w 2020 roku, iż nigdy nie przyjdzie z pomocą Europie w razie ataku. Dziennikarze powołali się przy tym na komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry'ego Bretona. "Musisz zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy wam z pomocą, by was wesprzeć" - miał powiedzieć Trump. Miał też stwierdzić, cytowany przez Bretona: "A tak w ogóle, NATO jest martwe i z niego wyjdziemy, wyjdziemy z NATO. I dodał: 'przy okazji, jesteście mi winni 400 mld, bo nie zapłaciliście, wy Niemcy, tyle, co musieliście zapłacić za obronę'". Tutaj pojawia się pewna względnie dobra wiadomość - Trump może tak tylko straszyć, żeby uzyskać pieniądze, tak jak republikańscy senatorowie blokowali pakiety pomocowe dla Ukrainy, by uzyskać przegłosowanie ostrzejszej polityki migracyjnej.

