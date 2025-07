Przełom w medycynie? Sparaliżowana kobieta z chipem w mózgu pisze i rysuje

Neuralink Elona Muska przywraca nadzieję sparaliżowanym. Kobieta pisze myślami!

Czy można obsługiwać komputer bezpośrednio mózgiem, przy pomocy myśli? Brzmi to jak scenariusz filmu, którego akcja rozgrywa się w odległej przyszłości albo jakaś teoria spiskowa, a tymczasem nauka właśnie naprawdę osiągnęła taki etap. Daje to nadzieję milionom ciężko chorych, sparaliżowanych ludzi na całym świecie. A wszystko dzięki specjalnemu chipowi należącej do Elona Muska firmy Neuralink, wszczepianemu bezpośrednio do mózgu pacjenta. Chip ten pozwala na kontrolowanie komputera przy pomocy własnych myśli. "Królikiem doświadczalnym" została 36-letnia Audrey Crews z amerykańskiego stanu Luizjana. Kobieta 20 lat temu, jako 16-latka uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Skutki były dramatyczne - nastolatka z dnia na dzień stała się całkowicie niesprawna, wszystkie jej kończyny od tamtej pory są sparaliżowane. Chip Neuralink sprawił, że zaczęła pisać i rysować na komputerze. Jeszcze niewprawnie i nieśmiało, ale jednak.

Jak działa chip Elona Muska? Urządzenie wszczepiono już dziewięciu osobom

Audrey Crews pochwaliła się na platformie X swoim sukcesem – po raz pierwszy od dwóch dekad napisała swoje imię na ekranie komputera. „Próbowałam napisać swoje imię po raz pierwszy od 20 lat. Pracuję nad tym. Lol” – napisała Crews, prezentując swój pierwszy od 2005 roku podpis. Jak dodała, wynalazek sprawił, że poczuła wolność i poprosiła swoich obserwatorów w mediach społecznościowych o propozycje następnych rysunków, które może wykonać przy pomocy własnego mózgu, chipa i kursora na ekranie komputera. Implant N1 to małe urządzenie umieszczane na mózgu, które odczytuje i "tłumaczy" sygnały elektryczne na konkretne działania, takie jak przesuwanie kursora na ekranie komputera. Został zaprezentowany przez Elona Muska w 2019 roku. Audrey Crews jest dziewiątą osobą, która przeszła ten zabieg, wykonany w University of Miami Health Center. Pacjenci z ciężkim paraliżem lub schorzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS), mogą dzięki niemu kontrolować urządzenia elektroniczne za pomocą prawdziwie telepatycznego przekazu.

„Jestem pierwszą kobietą na świecie, która to robi"

„Jestem pierwszą kobietą na świecie, która to robi. Wyobraźcie sobie, że wasz palec wskazujący to lewe kliknięcie, a ruch kursora odbywa się za pomocą nadgarstka, bez fizycznego wykonywania tego. To normalny dzień z użyciem telepatii” – wyjaśniła, prezentując swoje najnowsze rysunki. Zapytana na X, czy kiedykolwiek myślała, że będzie w stanie zrobić coś takiego, Crews odpowiedziała: „Nawet w najśmielszych snach, ale przyszłość jest już tutaj”. Implant N1 jest wciąż w fazie wczesnych testów, a jego długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność są nadal badane.

Sonda Czy dałbyś sobie wszczepić chip Elona Muska? Pewnie! Nigdy w życiu! Tylko wtedy, gdybym był poważnie chory i to dałoby mi szansę na zdrowie

Cant remember who requested these but i did my best. Enjoy. #Neuralink #doitlady pic.twitter.com/gmjqTtTTXm— Audrey Crews (@NeuraNova9) July 29, 2025

