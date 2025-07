Pożary w kurortach wróciły! Gdzie wakacje mogą być niebezpieczne?

Pożary w kurortach, ewakuacje mieszkańców i turystów. Najgorsza sytuacja w Turcji i w Grecji

Wielkie pożary wróciły. Co roku jest ten sam problem - płomienie pojawiają się gdzieś na wzgórzach i podchodzą do miast, niszczą domy, powodują wielkie ewakuacje mieszkańców i turystów. Bardzo wysokie temperatury niewątpliwie przyczyniają się do tych tragedii, czyniąc wysuszone zbocza gór bardziej podatnymi na spalenie, ale co roku jest mowa o zatrzymanych podpalaczach. Teraz dramat wrócił. Wielkie pożary lasów pustoszą kurorty! Turcja, Grecja, Cypr, Włochy - te kraje są dotknięte przez kataklizm. Oczywiście nie każdy rejon tych państw zmaga się z pożarami, niektóre są bezpieczne, z innych ewakuowano i turystów, i mieszkańców. Gdzie jest teraz szczególnie niebezpiecznie, gdzie są pożary w Turcji, w Grecji i na Cyprze?

Gdzie są pożary w Turcji i Grecji?

W Turcji pożary występują w rejonach Bilecik, Eskisehir, Karabük, Mersin i Antalya. Stan wyjątkowy ogłoszono w prowincjach zachodnich, w tym w mieście Bursa – płoną zalesione wzgórza wokół miasta, ewakuowano około 1700 mieszkańców. Odnotowano już co najmniej 13‑17 ofiar śmiertelnych m.in. w Eskisehir i okolicach Bursy. W Turcji jest obecnie kilkaset (!) aktywnych pożarów, ekstremalne upały, wiatr i susza nie pomagają strażakom. Główne ogniska pożarów są obecnie w rejonach: Izmir, Bursa, Eskisehir, Karabük, Antalya i Mersin.

Gdzie są pożary w Grecji? Duży pożar utrzymuje się na Krecie w rejonie Kandanos-Selino na południu wyspy, Ierapetra i Chania oraz na wyspie Kithira na północny zachód od Krety. Mapy satelitarne i systemy ostrzegania Copernicus/EFFIS wskazują kilka miejsc w Grecji, gdzie ogniska pozostają aktywne: Evia (Eubea) — okolice Limnionas i Tsakaioi na północy wyspy. Chios — duży pożar, Attyka – okolice Aten (np. Koropi, Pikermi, Rafina), Chalkidiki, Peloponez, region Boeotii, Laconia, Dervenochoria, Kozani — mapy wskazują ogniska w tych częściach kraju, często z ewakuacjami

Gdzie są pożary na Cyprze? Limassol (dystrykt) – główny front pożaru to obszar północno-zachodni od miasta: wokół wsi Malia, Souni, Lofou, Omodos, Agios Therapontas, Alassa oraz Pano Kyvides. Mapy pokazują rozwijające się pożary w miejscowościach takich jak Omodos, Zanakia, Lofou i Alassa.

NOW: Images of the forest fire in Bursa, Turkey. pic.twitter.com/P0W5QMlqbk— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 26, 2025

Massive fires in Cyprus: Two killed and dozens of homes destroyed in an area inhabited by Israelis. pic.twitter.com/mYZq6hPyNB— Middle Eastern Affairs (@Middle_Eastern0) July 24, 2025

