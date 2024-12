Rozmowy Trumpa z Zełenskim w Paryżu! "Trump był stanowczy"

Otwarcie Notre Dame wydarzeniem politycznym. Odbyło się trójstronne spotkanie Donalda Trumpa, Emmanuela Macrona i Wołodymyra Zełenskiego

Wczoraj, 7 grudnia odbyły się oficjalne uroczystości związane z otwarciem katedry Notre Dame w Paryżu. Została wyremontowana w pięć lat po pożarze z 2019 roku. Wśród gości byli najważniejsi światowi przywódcy. Uroczystości stały się jednocześnie spotkaniem politycznym na szczycie. Donald Trump, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski odbyli zakulisowe rozmowy, o które zabiegał wcześniej według "Le Monde" Pałac Elizejski. "Zdaje się, że świat trochę teraz zwariował, będziemy o tym rozmawiać" - mówił amerykański prezydent elekt. Co uradzili przywódcy? Oficjalnie zapewniali, że są zadowoleni z narady, ale żadne dokładne ustalenia nie zostały ujawnione, o ile w ogóle takie zostały poczynione.

Zełenski: "Pokój dzięki sile jest możliwy. Prezydent Trump jest, jak zawsze, stanowczy. Dziękuję mu za to"

"Wszyscy chcemy, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej i w sprawiedliwy sposób. Rozmawialiśmy o naszych ludziach, sytuacji w regionie i sprawiedliwym pokoju. Zgodziliśmy się kontynuować współpracę i pozostać w kontakcie. Pokój dzięki sile jest możliwy. Prezydent Trump jest, jak zawsze, stanowczy. Dziękuję mu za to. Wyrażam również wdzięczność Emmanuelowi za zorganizowanie tego ważnego spotkania" - ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nazywając swoje spotkanie z Donaldem Trumpem "dobrym i produktywnym". "Stany Zjednoczone, Ukraina i Francja. Razem w tym historycznym dniu, zgromadzeni dla Notre Dame. Kontynuujmy nasze wspólne wysiłki dla pokoju i bezpieczeństwa" - napisał Emmanuel Macron na platformie X, załączając wspólne zdjęcie ze spotkania w Pałacu Elizejskim.

Pożar Notre Dame w 2019 roku był złym znakiem dla świata. Teraz karta się odwróci? Uroczystości będą trwały przez cały weekend

Kiedy 15 kwietnia 2019 roku świat zobaczył zdjęcia pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, słychać było głosy, że to jakiś zły omen. Coś w tym chyba było, bo przecież w 2019 roku nie śniło nam się jeszcze o pandemii koronawirusa ani o wojnie na Ukrainie i wojennym zagrożeniu dla Polski. Teraz Notre Dame otworzyła się ponownie po pożarze. Odbudowa, prace konserwacyjne, badania ekspertów - to wszystko trwało przez pięć długich lat - choć czym to jest wobec 180 lat, które zajęła budowa Notre Dame w XII i XIV wieku! 7 grudnia odbyło się nabożeństwo, podczas którego Francja symbolicznie przekazała odbudowaną katedrę Kościołowi. 8 grudnia o godz. 10.30 odbędzie się pierwsza od pożaru msza święta w Notre Dame, a potem katedra zostanie otwarta dla wszystkich zwiedzających. Zabytek będzie czynny do 14 grudnia do godziny 22 każdego dnia. By uniknąć tłumów i chaosu, zwiedzający muszą zarezerwować darmowe bilety w dniu wizyty lub dwa dni wcześniej. Tymczasem tak naprawdę nadal nie wiadomo, co spodowowało pożar, choć prokuratura wykluczyła zamach terrorystyczny czy podpalenie i uznała tragiczne zdarzenie za wypadek.

