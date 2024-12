Jasna deklaracja Ukrainy. Na to Zełenski nigdy się nie zgodzi!

Trump przyleci do Europy! To stanie się już za parę dni

Ukraiński MSZ ogłosił, że Kijów nie zgodzi się na żadne inne rozwiązanie niż członkostwo Ukrainy w NATO

Od początku wojny na Ukrainie Wołodymyr Zelenski podkreślał, że żaden kompromis z rosyjskim agresorem nie wchodzi w rachubę, a walka będzie się toczyła o każdy centymetr okupowanej ziemi. Tymczasem wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA może oznaczać, że Kijów zostanie zmuszony do negocjacji, bo w przeciwnym razie nie otrzyma już żadnej amerykańskiej pomocy. Tak przynajmniej wynikałoby z nieoficjalnych ustaleń CNN. Także "Wall Street Journal" pisał, że plan nowego prezydenta elekta zakłada też, iż Ukraina zobowiąże się nie wstępować do NATO przez najbliższych 20 lat. O ile w ostatnich dniach Zełenski zdawał się sugerować, że jest w stanie iść na kompromis w kwestii okupowanych ziem, to członkostwo w NATO dla Kijowa nie podlega dyskusji. Ogłosiło to właśnie oficjalnie ukraińskie MSZ.

Rosja nie dotrzymała obietnic złożonych w Memorandum Budapesztańskim. Ukraina nie chce powtarzać błędów z 1994 roku

"Jesteśmy przekonani, że jedyną realną gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także środkiem odstraszającym przed dalszą rosyjską agresją przeciwko Ukrainie i innym państwom jest pełne członkostwo w NATO" - oświadczyło we wtorek ukraińskie MSZ w komunikacie z okazji 30. rocznicy podpisania Memorandum Budapesztańskiego w 1994 roku. Właśnie doświadczenia związane z tym Memorandum skłaniają Kijów do zajęcia takiego stanowiska. Ukraina nazwała porozumienie z 1994 roku "pomnikiem krótkowzroczności w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących bezpieczeństwa". Memorandum Budapesztańskie o Gwarancjach Bezpieczeństwa zostało podpisane w grudniu 1994 roku w Budapeszcie przez Stany Zjednoczone, Rosję, Wielką Brytanię i Ukrainę. Trzy pierwsze kraje zobowiązały się do respektowania integralności terytorialnej Ukrainy i nie atakowania jej, a Ukraina w zamian za to oddała Rosji swoją broń nuklearną. Jak wiemy, Rosja nie dotrzymała słowa.

Today, on the 30th anniversary of the Budapest Memorandum, the Ukrainian Ministry of Foreign Affairs declared that Ukraine will not accept any security guarantees short of full NATO membership, asserting that this is the only effective means to stop Russian blackmail. pic.twitter.com/qWiAcMZozW— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 3, 2024

