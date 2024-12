Trump, książę William, Zełenski razem! Zobacz zdjęcia z otwarcia Notre Dame

Zobacz zdjęcia z historycznych wydarzeń w Paryżu. Na uroczyste otwarcie katedry Notre Dame po pożarze przybyli m.in. Trump, Zełenski, książę William

Notre Dame otwarta! Jeden z najsławniejszych zabytków świata i jeden z symboli Europy podniósł się po pożarze z 2019 roku. Wczoraj, 7 grudnia odbyły się oficjalne uroczystości związane z otwarciem katedry Notre Dame w Paryżu. Choć powstawała przez dwa wieki, została wyremontowana w pięć lat po pożarze z 2019 roku, a dziś, 8 grudnia zabytek został otwarty dla ogółu zwiedzających. Wśród gości byli najważniejsi światowi przywódcy. Jak wyglądała ceremonia? Uroczystości rozpoczął arcybiskup Paryża Laurent Ulrich. Zapukał pastorałem do drzwi katedry, a odpowiedział mu chór katedralny śpiewający psalm. Potem zapukał drugi i trzeci raz, a wtedy drzwi otworzyły się. Arcybiskup pobłogosławił katedrę i wszedł do środka, gdzie już czekali prezydent Emmanuel Macron z pierwszą damą Brigitte Macron i światowe delegacje. Za arcybiskupem wchodzili inne goście, w tym powitani z honorami strażacy, którzy w 2019 roku ofiarnie ratowali płonącą Notre Dame. Na budynku wyświetlono wtedy napis "merci", czyli "dziękujemy".

Emmanuel Macron: dźwięk dzwonów Notre Dame jest "muzyką nadziei, znaną Paryżowi, Francji i światu", bo dzwony te "towarzyszyły naszej historii"

Potem głos zabrał Emmanuel Macron. Dziękował nie tylko strażakom, ale i niezliczonym ekspertom, od inżynierów po rzemieślników i historyków sztuki, którzy brali udział w odbudowie Notre Dame. Podkreślał znaczenie wspólnego działania przy udziale przedstawicieli różnych narodowości i religii. Prezydent Francji powiedział, że rozlegający się dźwięk dzwonów Notre Dame jest "muzyką nadziei, znaną Paryżowi, Francji i światu", bo dzwony te "towarzyszyły naszej historii". "Wierni wkrótce przybędą, by się modlić. Świat odkryje katedrę odbudowaną i upiększoną" - mówił Emmanuel Macron. Słuchali go zgromadzeni na sali m.in. Andrzej Duda, Donald Trump, książę William, Wołodymyr Zełenski, którego posadzono przy polskim prezydencie. Byli nie tylko politycy - na otwarcie Notre Dame przybyli choćby Elon Musk czy inny miliarder, François-Henri Pinault z żoną, sławną aktorką Salmą Hayek. Była też obecna Jill Biden, pierwsza dama USA, zabrakło Joego Bidena, jak również papieża Franciszka, który mimo religijnej wagi wydarzenia niespodziewanie odmówił przyjazdu, tłumacząc to tym, że... jego obecność odwróciłaby uwagę od istoty całego wydarzenia.

Pożar Notre Dame w 2019 roku był złym znakiem dla świata. Teraz karta się odwróci? Uroczystości będą trwały przez cały weekend

Kiedy 15 kwietnia 2019 roku świat zobaczył zdjęcia pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, słychać było głosy, że to jakiś zły omen. Coś w tym chyba było, bo przecież w 2019 roku nie śniło nam się jeszcze o pandemii koronawirusa ani o wojnie na Ukrainie i wojennym zagrożeniu dla Polski. Teraz Notre Dame otworzyła się ponownie po pożarze. Odbudowa, prace konserwacyjne, badania ekspertów - to wszystko trwało przez pięć długich lat - choć czym to jest wobec 180 lat, które zajęła budowa Notre Dame w XII i XIV wieku! 7 grudnia odbyło się nabożeństwo, podczas którego Francja symbolicznie przekazała odbudowaną katedrę Kościołowi. 8 grudnia o godz. 10.30 odbędzie się pierwsza od pożaru msza święta w Notre Dame, a potem katedra zostanie otwarta dla wszystkich zwiedzających. Zabytek będzie czynny do 14 grudnia do godziny 22 każdego dnia. By uniknąć tłumów i chaosu, zwiedzający muszą zarezerwować darmowe bilety w dniu wizyty lub dwa dni wcześniej. Tymczasem tak naprawdę nadal nie wiadomo, co spodowowało pożar, choć prokuratura wykluczyła zamach terrorystyczny czy podpalenie i uznała tragiczne zdarzenie za wypadek.

President Trump just made Macron his b*tch with one handshake. 😂 pic.twitter.com/VAyT6gWsqO— AmericanPapaBear (@AmericaPapaBear) December 7, 2024

United States, Ukraine, and France. Together on this historic day. Gathered for Notre-Dame. Let us continue our joint efforts for peace and security. pic.twitter.com/hEYGEklihT— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 7, 2024

