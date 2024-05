To pierwsza taka linia lotnicza. Pieski jak VIP-y. "Psiasażerowie" bez smyczy i kagańców!

Bark to firma zajmująca się szeroko pojętymi usługami dla zwierzaków domowych. W kwietniu tego roku jej założyciele ogłosili rewolucyjny pomysł - stworzenie pierwszych na świecie linii lotniczych przeznaczonych dla piesków! Dokładnie przed tygodniem odbył się pierwszy, inauguracyjny lot. 15 psich pasażerów wraz z opiekunami wybrało się w podróż z Nowego Jorku do Los Angeles. "W tej chwili na wysokości 9,5 km odbywa się lot pełen psów. W przeciwieństwie do tradycyjnych lotów, te psy nie są traktowane jako ładunek lub ciężar dla załogi i innych podróżników. Tutaj psy są najważniejsze" - informowało biuro firmy.

Ile kosztuje bilet na psi lot?

"Każdy szczegół tego lotu został opracowany z myślą o psach. Zajęło to 10 lat, ale w końcu mamy pewność, że możemy zapewnić wszystkim psom takie wrażenia z podróży samolotem, na jakie zasługują: takie, które stawia je na pierwszym miejscu" - cytuje "The New York Post". Jak to wygląda w praktyce? Każdy lot oferuje miejsca dla może 15 psów z opiekunami. Bilet dla jednego psa i jednej osoby towarzyszącej to koszt 6 tysięcy dolarów (ok. 24 tys. zł). Na pokład mają wstęp tylko osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia. Pieski nie muszą być na smyczach, nie muszą też mieć kagańców.

Psy mają własne samoloty. "Szczęśliwe miejsce w przestworzach"

"To naprawdę wspaniały lot! Dziękujemy za stworzenie szczęśliwego miejsca na niebie, gdzie psy wszystkich ras i rozmiarów mogą spokojnie latać ze swoimi opiekunami" - komentowała jedna z osób, która wybrała się ze swoim pupilem w pierwszy lot Bark Air. Jak donosi "The New York Post", miejsca na dwa pierwsze loty wyprzedały się na pniu, ale będą kolejne. Jest też plan podróży międzykontynentalnych, wtedy jednak cena biletu będzie wyższa - ok. 8 tys. dolarów, czyli jakieś 31 tys. zł.

BARK AIR:A new airline is creating luxury experiences for people and their pups. Check out BARK Air. 🐕 ✈ pic.twitter.com/sskKlv4DBG— 2 News Nevada (@KTVN) May 29, 2024