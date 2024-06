Topiła w basenie dzieci, bo nie były chrześcijanami! Kobieta aresztowana

Jak on to zrobił?!

Kobieta zaatakowała muzułmańską rodzinę na basenie i próbowała utopić dwójkę dzieci. "Skąd jesteście? Nie jesteście Amerykanami!"

Agresywna kobieta zaatakowała na basenie nieznajomą rodzinę i wszystko wskazuje na to, że przeszkadzały jej tylko pochodzenie i religia ofiar! Amerykańskie media piszą o szokującym incydencie, do którego doszło 19 maja na basenie miejskim w Euless w amerykańskim stanie Teksas. Przyszła tam pochodząca z Palestyny muzułmanka z dwójką dzieci - 6-letnim synem i 3-letnią córką. Dzieci bawiły się w wodzie. W pewnym momencie do rodziny podeszła wyraźnie pijana kobieta. "Skąd jesteście? Nie jesteście Amerykanami!" - zaczęła wykrzykiwać, wyraźnie zezłoszczona charakterystyczną chustą i skromnym strojem kąpielowym kobiety z Palestyny. Potem przeszła do rękoczynów.

42-latka wskoczyła do basenu i chwyciła dzieci, próbując trzymać ich głowy pod wodą

Elizabeth Wolf (42 l.) po kłótni z matką z Palestyny wskoczyła do basenu i chwyciła jej dzieci. Ciągnęła je tam, gdzie basen był głęboki, próbując trzymać ich głowy pod wodą! Chłopcu udało się wyswobodzić, zranił się przy tym w rękę. Dziewczynkę zdołała wyrwać pijanej agresorce matka, która wskoczyła za dziećmi do basenu. Elizabeth Wolf została aresztowana. Na policyjnym zdjęciu beztrosko się uśmiecha. Została oskarżona o usiłowanie morderstwa i uszkodzenie ciała dziecka.

"Moja córka przeżywa traumę; ilekroć otwieram drzwi mieszkania, ucieka i chowa się"

Dzieciom nic poważnego się nie stało, ale są przerażone. „Jesteśmy obywatelami amerykańskimi pochodzącymi z Palestyny i nie wiem, dokąd mam się udać, aby czuć się bezpiecznie z dziećmi” – powiedziała matka, cytowana przez Oddział Teksasu Rady ds. Stosunków Amerykańsko-Islamskich. „Mój kraj stoi w obliczu wojny, a my w tym miejscu stoimy w obliczu nienawiści. Moja córka przeżywa traumę; ilekroć otwieram drzwi mieszkania, ucieka i chowa się, mówiąc mi, że boi się, że pani przyjdzie i zanurzy jej znowu głowę w wodzie".

A woman in Texas has been charged with attempted capital murder and injury to a child, after trying to drown a 3-year-old at an apartment complex pool, and making racial statements towards the child's Muslim and Palestinian family. https://t.co/7S48nfF9EG— KRDO13 (@KRDO_13) June 23, 2024

