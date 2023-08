Torturowały papugę i wrzuciły ją do pralki. Sadystki pójdą do więzienia

Putin poleci do Chin, ale nie wróci? "To chodzący trup". Ktoś zajmie jego miejsce

Dwie kobiety zadręczyły papugę podczas libacji alkoholowej. Prały zwierzę w pralce i spryskiwały farbą. Papuga nie przeżyła

Wyroki bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzętami niestety nie zapadają często. Ale ten przypadek był tak drastyczny, że sędzia z Wielkiej Brytanii nie miał żadnych wątpliwości - dwie kobiety, które godzinami torturowały i mordowały bezbronną papugę, powinny iść za kratki. Tracy Dixon (47 l.) i Nicola Bradley (35 l.) z Carlisle imprezowały ze znajomym Paulem Crooksem. Potem mężczyzna poszedł spać, a one dalej piły. W alkoholowym zamroczeniu uznały za zabawne wyjęcie z klatki papugi należącej do Crooksa i znęcanie się nad nią. Jak piszą brytyjskie media, Dixon i Bradley spryskały samicę afrykańskiej papugi szarej imieniem Sparky środkiem do czyszczenia piekarników, umazały ją błyszczącą farbą i próbowały nakarmić nią psa.

"Razem sadystycznie torturowały i zabiły Sparky’ego. To naprawdę niepojęte, jak można tak traktować zwierzę”

To było jednak za mało jak dla tych sadystek. Dlatego włączyły też pralkę i wrzuciły do niej papugę. Gdy mimo wirowania suszarki ptak dalej żył, jedna z kobiet skręciła mu kark. Kiedy właściciel papugi zobaczył, co się wydarzyło, wezwał policję. Kobiety zostały zatrzymane 30 lipca zeszłego roku, teraz usłyszały wyrok. Przed policją obwiniały jedna drugą, sędzia skazał obie na kary po 25 miesięcy pozbawienia wolności. "Razem sadystycznie torturowały i zabiły Sparky’ego. To naprawdę niepojęte, jak można tak traktować zwierzę” - argumentował sędzia. Kobietom zakazano też posiadania zwierząt domowych na czas nieokreślony.

Drunken Carlisle women jailed for torturing singing parrot https://t.co/sOxMRbH2OP— BBC News (UK) (@BBCNews) August 29, 2023

