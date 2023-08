Przekleństwa pod adresem władzy wymieszane ze śmiechem. Tak wyglądała gala kabaretu. Wszystko szło na żywo!

Żona Korwin-Mikkego wygadała się, jak będzie głosować: „Przekonali mnie”. Co na to mąż?

To się nie mieści w głowie, by wśród zabawnych dowcipów ze sceny leciały wulgaryzmy. A jednak! W czasie wydarzenia o nazwie: "Magiczne Zakończenie Wakacji 2023. Świętokrzyska Gala Kabaretowa" w Kielcach wystąpił Kabaret Młodych Panów. Kabareciarze wystąpili ze skeczem "Sklep zoologiczny". Głównym bohaterem skeczu był sprzedawca sklepu zoologicznego i jego klienci. Jeden z nich kupił papugę, po chwili jednak wraca do sklepikarza i skarży się na ptaka i to, co ten wykrzykuje. Gdy otwiera pudło z ptakiem słychać głośne: "J***ć PiS!" oraz "Kaczyński, będziesz siedział!", na co publika zgromadzona w Kielcach zareagowała gromkim śmiechem.

To jednak nie wszystko. W skeczu nie brakowało aluzji do telewizji publicznej, a do klienta z papugą sprzedawca mówi: - Niech pan wróci do domu z papugą, niech pan ją ustawi przed telewizorem i włączy jej TVP Info. Po tygodniu będzie nadawała na Tuska! Papua w skeczu wykrzykiwała też obraźliwe słowa pod adresem jednego z ministrów. W czasie występu żartowano też z polityków, np. Janusza Kowalskiego. Gala była transmitowana w telewizji Polsat. Wulgaryzmy mogły więc słyszeć tysiące widzów!

Sprawdź: Kabaret Młodych Panów wyśmiał Jarosława Szymczyka i incydent z granatnikiem! Nie mieli litości

Quiz. Pamiętasz te piosenki wyborcze? Komplet punktów dla fanów muzyki Pytanie 1 z 8 Zacznimy od czego prostego. Piosenka zespołu TOP-ONE "Ole Olek" zaczyna się od słów: Ole Olek wygraj, Ole Olek na prezydenta tylko ty Ole Olek zwyciężaj, Ole Olek na prezydenta tylko on Ole Olek wygraj, na prezydenta tylko Kwaśniewski Dalej