Teściowa nie chciała dopuścić do ślubu syna. Dopuściła się haniebnych czynów

i to w dniu uroczystości!

Zmarł Thomas Kingston. Policja ujawnia szczegóły

BBC News informowało, że Thomasa Kingstona znaleziono martwego w niedzielę (25 lutego) wieczorem, w Gloucestershire. Wezwane na miejsce służby wstępnie nie stwierdziły udziału osób trzecich. Jak wynika ze śledztwa, 45-latek zmarł nagle w oficynie domu swoich rodziców. Sky News, w rozmowie z policją, przekazała, jak wyglądały ostatnie chwile z życia Thomasa Kingstona.

Thomas Kingston zjadł lunch z rodzicami. - Jego ojciec wyszedł na spacer z psami - przekazała starsza koroner Katy Skerrett i dodała, że "po powrocie pana Kingstona nie było w domu". Po około 30 minutach matka poszła go szukać, a jego ojciec "wtargnął do zamkniętego budynku gospodarczego, gdy nie udało się uzyskać odpowiedzi".

Thomasa Kingstona znaleziono z "poważnym urazem głowy". - Na miejscu zdarzenia była broń. Wezwano służby ratunkowe. Policja jest przekonana, że morderstwo nie jest podejrzane - wyjaśniła Katy Skerrett.

Po śmierci Thomasa Kingstona Pałac Buckingham wydał oświadczenie wdowy Lady Gabrielli i rodziny zmarłego, gdzie złożono hołd Thomasowi Kingstonowi: "Tom był wyjątkowym człowiekiem, który rozświetlił życie wszystkich, którzy go znali". Śmierć Thomasa Kingstona została określona jako "wielki szok dla całej rodziny".

Rzecznik Pałacu Buckingham powiedział, że król Karol i królowa Camilla "dołączają do księcia i księżniczki Michaela z Kentu oraz wszystkich tych, którzy go znali, w opłakiwaniu ukochanego członka rodziny".Lady Gabriella jest córką księcia i księżniczki Michaela z Kentu. Zajmuje 56. miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu. Poślubiła finansistę Thomasa Kingstona w 2019 roku. Książę Michael jest wnukiem króla Jerzego V i pierwszym kuzynem zmarłej królowej Elżbiety II.

Źródło: Sky News / i.pl