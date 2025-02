i Autor: Fleimax/cc0/pixabay Wypadek śmiertelny w Meksyku / zdjęcie ilustracyjne

Autobus stanął w płomieniach

Tragiczna kraksa ciężarówki z autobusem. Nie żyje 36 osób

Co najmniej 36 osób zginęło w kraksie, do której doszło w Meksyku - podaje agencja Reutera cytowana przez PAP. Autobus jadący z Cancun do Comalcalco w stanie Tabasco zderzył się z ciężarówką i stanął w płomieniach. Lokalny portal wspomina, że do wypadku doszło na odcinku drogi uważanym za niebezpieczny.