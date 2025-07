Trump grozi Elonowi Muskowi deportacją?! "Muszę to sprawdzić"

Spór między Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem trwa już od pewnego czasu. Nie dalej jak na początku czerwca opisywaliśmy, jak najbogatszy człowiek świata ostro skrytykował daleko idący projekt ustawy Republikanów, mający na celu wprowadzenie w życie programu polityki wewnętrznej prezydenta Trumpa, pisząc na X, że jest to "obrzydliwa abominacja" i zwracając się do członków Izby Reprezentantów, którzy za nim głosowali: "Wiecie, że postąpiliście źle". To, co Musk myśli na temat ustawy, rozpisał na 10 postów na zarządzanej przez siebie platformie X. We wpisach udostępnił między innymi komentarze senatorów Randa Paula z Kentucky i Mike'a Lee z Utah, dwóch republikanów, którzy stanęli po jego stronie w sprzeciwie wobec rosnącego deficytu USA.

Trump zechce deportować Muska do RPA?

Później wydawało się, że Musk żałuje swoich słów - w połowie czerwca przeprosił Trumpa za część swoich internetowych ataków - przypomina "New York Times". We wtorek, 1 lipca, konflikt na linii Trump-Musk odżył. I to z dużą mocą. Tym razem prezydent USA wytoczył potężne działa. W kłótni za pośrednictwem platformy X w pewnym momencie Trump zasugerował, że może być zainteresowany deportacją Muska, który co prawda jest obywatelem USA, ale urodził się na terenie Republiki Południowej Afryki.

"Straszny potwór, który zje Elona" - szokujące słowa Trumpa

"We wtorek prezydent powiedział reporterowi, który zapytał, czy deportuje pana Muska: »Nie wiem. Będziemy musieli to sprawdzić«" - opisuje "NYT". "DOGE to potwór, który być może będzie musiał wrócić i zjeść Elona. Czyż to nie byłoby straszne?" – powiedział Trump, odnosząc się do Departamentu Efektywności Rządowej [DOGE - przyp. red.], który utworzył Musk. Następnie Trump powtórzył swoje twierdzenie, że Musk sprzeciwia się jego sztandarowemu projektowi ustawy tylko dlatego, że ograniczy on dotacje do pojazdów elektrycznych, takich jak te produkowane przez Teslę, którą kieruje miliarder.