Trump ma plan w razie wojny nuklearnej. Wie, gdzie ucieknie

Donald Trump ma specjalny plan na wypadek wojny nuklearnej. Ma trzy bunkry do wyboru na czas apokalipsy

Donald Trump zdecydował się zbombardować trzy ważne obiekty związane z nuklearnym programem Iranu, sprawiając, że znów narastają obawy przed wybuchem konfliktu światowego i globalnego kryzysu, jaki może wywołać zamknięcie przez Iran strategicznej Cieśniny Ormuz. Czy to wszystko faktycznie może spowodować wojnę światową czy użycie broni nuklearnej? Ameryka w razie czego jest gotowa nawet na taki scenariusz, a przynajmniej gotowy jest Donald Trump - pisze "Daily Mail". Według tych doniesień Trump ma swój tajny plan zwany Planem Ciągłości Działań (COOP) na wypadek kompletnego kataklizmu, takiego jak wojna nuklearna. W razie tego rodzaju zagrożeń wiadomo, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych mógłby się ukryć. Byłoby to miejsce w specjalnych bunkrach na terenie Kolorado, Pensylwanii lub Wirginii.

Samolot Doomsday widziany nad USA. To awaryjne stanowisko dowodzenia na wypadek kataklizmów

Plan zakłada, że ukrycie się najważniejszych dla funkcjonowania państwa osób w bunkrze pozwoliłoby na dalsze rządzenie nawet wtedy, gdyby na przykład bomba atomowa zrównała z ziemią Waszyngton. Przygotowania na spełnienie się najczarniejszego scenariusza być może już trwają, bo niedawno nad USA widziany był Boeing E-4B „Nightwatch” zwany "Samolotem Doomsday”, lecący z Luizjany do Maryland. To samolot tak zwanego zarządzania awaryjnego, stworzony jako mobilne stanowisko dowodzenia na wypadek katastrofalnych wydarzeń takich jak wojna nuklearna, ale także wielka epidemia czy katastrofa naturalna. Jedno z założeń planu to ewakuacja prezydenta do bunkra w kompleksie militarnym Raven Rock Mountain w Pensylwanii, w centrum operacji awaryjnych Mount Weather w Wirginii lub w kompleksie Cheyenne Mountain w Kolorado.

