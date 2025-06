Iran mówi o wojnie z USA. Nazywa Amerykę "zbójeckim reżimem"

MSZ Iranu nazwało amerykańskie bombardowania rozpoczęciem "niebezpiecznej wojny przeciwko Iranowi"

USA rozpoczęły "niebezpieczną wojnę przeciwko Iranowi", która stanowi akt agresji grożący poważnymi konsekwencjami - ogłosiło MSZ w Teheranie. "Świat nie może zapominać, że to USA - w trakcie trwającego procesu dyplomatycznego - porzuciły dyplomację, wspierając agresywne działania ludobójczego i bezprawnego reżimu Izraela", Iran "zastrzega sobie prawo do przeciwstawienia się z pełną siłą militarnej agresji USA i zbrodniom popełnianym przez ten zbójecki reżim oraz do obrony bezpieczeństwa i interesów narodowych Iranu" - głosi dalsza część komunikatu. Jak wcześniej ujawniał "The New York Times", Trump po ataku zapewniał sojuszników, że to nie wypowiedzenie Iranowi wojny, a jednorazowe zadanie militarne w rodzaju zabicia Osamy bin Ladena. Zagroził jednak publicznie Teheranowi dalszymi bombardowaniami w razie braku zawarcia pokoju, w praktyce w razie odmowy całkowitej kapitulacji.

Uranu i tak nie było w Fordo? Sensacyjne doniesienia Reutersa

Tymczasem możliwe, że program nuklearny Iranu tak naprawdę wcale nie został kompletnie zniszczony. Większość wysoko wzbogaconego uranu, który znajdował się w irańskim ośrodku nuklearnym w Fordo, została stamtąd wywiezionaw inne miejsce przed atakiem wojsk amerykańskich – podał w niedzielę Reuters, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciel władz Iranu.

Trump: "Nie ma innego wojska na świecie, które mogłoby to zrobić. TERAZ JEST CZAS NA POKÓJ!"

Donald Trump ogłosił podczas konferencji prasowej, że amerykańskie wojska zaatakowały trzy irańskie obiekty nuklearne, w tym ten podziemny w Fordo, zwanym też Fordow. Biały Dom zamieścił też następujący komunikat w sieci: „Zakończyliśmy nasz bardzo udany atak na trzy obiekty nuklearne w Iranie, w tym Fordow, Natanz i Esfahan. Wszystkie samoloty są teraz poza przestrzenią powietrzną Iranu. Pełny ładunek BOMBY został zrzucony na główne miejsce, Fordow. Wszystkie samoloty bezpiecznie wracają do domu. Gratulacje dla naszych wspaniałych amerykańskich wojowników. Nie ma innego wojska na świecie, które mogłoby to zrobić. TERAZ JEST CZAS NA POKÓJ! Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie” – Prezydent Donald J. Trump"

Najpierw Izrael zaatakował Iran, Iran odpowiedział. Co dokładnie się wydarzyło?

13 czerwca nad ranem w ramach operacji Powstający Lew Izrael zaczął zmasowany atak na Iran, którego nie można nazwać inaczej, niż tylko wypowiedzeniem pełnoskalowej wojny. Tak też skomentował to Teheran, nazywając działania Izraela "deklaracją wojny". Pociski rakietowe spadły na wiele miejsc w całym kraju, czołowi generałowie i naukowcy zajmujący się rozwojem irańskiego programu nuklearnego zostali zabici. To właśnie program nuklearny, przynajmniej oficjalnie, stanowi tutaj kość niezgody i powód aż tak mocnego uderzenia. Premier Benjamin Netanjahu ogłosił, że ataki miały charakter prewencyjny, a ich celem jest uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni atomowej, bo ta zagrażałaby istnieniu Izraela. Teheran twierdzi, że cel programu nuklearnego nie jest militarny, a CNN rozmawiał z czterema anonimowymi osobami związanymi z wywiadem USA, które twierdzą, że Iran wcale nie dążył aktywnie do produkcji bomby atomowej, a nawet gdyby chciał, to zajęłoby mu to około trzech lat. Iran 13 czerwca wieczorem zaczął odwet, ostrzeliwując Tel Awiw i Jerozolimę. Trwa wymiana ciosów, a 22 czerwca nad ranem USA dołączyły do wojny, bombardując trzy irańskie cele związane z programem nuklearnym, w tym podziemny ośrodek w Fordo. Iran nazywa to aktem wojny i grozi odwetem na Ameryce.

"We have completed our very successful attack on the three Nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran air space. A full payload of BOMBS was dropped on the primary site, Fordow. All planes are safely on their way home.… pic.twitter.com/AqCLmaLYJb— The White House (@WhiteHouse) June 21, 2025