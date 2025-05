Trump mówi, co będzie, jeśli nie zakończy wojny. "Przyjdzie taki czas"

Donald Trump powiedział, że może stracić cierpliwość do negocjacji pokojowych. "Przyjdzie taki czas, kiedy powiem: 'OK, dalej tak postępujcie, bądźcie dalej głupi""

Donald Trump uczynił szybkie zakończenie wojny na Ukrainie jednym z głównym haseł swojej kampanii wyborczej. Ale minęło już ponad sto dni urzędowania nowego prezydenta USA, a końca konfliktu nie widać. Obie strony ostrzeliwują się nawzajem, giną ludzie. Czy prezydent USA może w końcu odpuścić sobie starania o zakończenie wojny i co wtedy będzie? Trump poruszył niedawno ten temat w wywiadzie dla NBC. Nie wykluczył, że w pewnym momencie straci cierpliwość. "Przyjdzie taki czas, kiedy powiem: 'OK, dalej tak postępujcie, bądźcie dalej głupi"" - mówił Trump. Jak dodał, podczas wojny każdego tygodnia ginie 5 tys. żołnierzy, ale ocalenie kolejnych "może nie być możliwe". Trump stwierdził również, że są postępy w negocjacjach pokojowych. "Uważam, że jesteśmy bliżej z jedną ze stron i może nie tak blisko z drugą. Nie chciałbym mówić, z którą jesteśmy bliżej, ale zrobiliśmy interes dla Amerykanów. To było dobre. Udało nam się zdobyć metale ziem rzadkich" - powiedział Trump, mając na myśli umowę surowcową z Ukrainą. Umowa ta została w końcu podpisana. "Mówimy o wielkiej nienawiści między tymi dwoma mężczyznami, między niektórymi żołnierzami i szczerze mówiąc, między generałami" - mówił prezydent.

Putin: "Mamy wystarczająco sił i środków, by doprowadzić to, co zaczęliśmy w 2022 roku do logicznego zakończenia z potrzebnym Rosji rezultatem"

Tymczasem nadal nie jest pewne, czy 7 maja faktycznie zacznie się trzydniowe zawieszenie broni. Proponowała to Rosja, mając na względnie zbliżający się Dzień Zwycięstwa, podczas którego w Moskwie odbędzie się uroczysta parada z udziałem nie tylko Putina, ale i przywódcy Chin. Ukraina odrzucała te propozycje, stwierdzając, że to za krótki czas zawieszenie broni i powinno ono trwać 30 dni. Niedawno spytano Władimira Putina o kwestię użycia broni nuklearnej podczas wojny na Ukrainie. Prezydent Rosji odpowiedział, że jak dotychczas "nie było potrzeby" jej zastosowania i że "ma nadzieję, że to nie będzie potrzebne". "Mamy wystarczająco sił i środków, by doprowadzić to, co zaczęliśmy w 2022 roku do logicznego zakończenia z potrzebnym Rosji rezultatem" - mówił Putin.

Sonda Jak oceniasz 100 dni urzędowania Trumpa? Tak Nie Nie mam zdania

⚡️Trump threatens to walk away from Ukraine talks: “Keep being stupid — and I’m out”U.S. President Donald Trump has warned that he may withdraw from negotiations aimed at ending the war in Ukraine if, in his view, the parties continue to sabotage the process.“There will come… pic.twitter.com/FJPcgw6pZU— NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2025

QUIZ. Półkula północna czy południowa? Test tylko dla najlepszych! Pytanie 1 z 10 Na której półkuli znajduje się Kostaryka? Północnej Południowej Następne pytanie