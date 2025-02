Trump rozmawiał z Putinem. Nagle padły słowa o Zełenskim

Tym razem to możliwe!

Trumpa skontaktował się z Putinem. O czym rozmawiali?

Donald Trump poinformował w środę (12 lutego), że rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. - Właśnie odbyłem długą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmawialiśmy o Ukrainie, Bliskim Wschodzie, energii, sztucznej inteligencji, potędze dolara i różnych innych tematach - napisał Trump na portalu społecznościowym Truth Social.

- Obaj rozważaliśmy o Wielkiej Historii naszych Narodów i fakcie, że tak skutecznie walczyliśmy razem w II wojnie światowej. Pamiętamy, że Rosja straciła dziesiątki milionów ludzi i my podobnie straciliśmy tak wielu! - relacjonował amerykańskie prezydent.

Jak przekazał Trumpa, obaj przywódcy rozmawiali o „mocnych stronach naszych Narodów i o wielkich korzyściach, jakie pewnego dnia odniesiemy ze współpracy”.

Ale najpierw, jak obaj zgodziliśmy się, chcemy powstrzymać śmierć milionów ludzi w wojnie Rosji z Ukrainą. Prezydent Putin mówił nawet o bardzo mocnym motto mojej kampanii: „ZDROWY ROZSĄDEK”. Obaj bardzo mocno w to wierzymy

- napisał Trump.

Amerykańskie prezydent przyznał, że zgodził się z Putinem na ścisłą współpracę, w tym na wzajemne "odwiedzanie swoich Narodów".

- Zgodziliśmy się również, że nasze zespoły natychmiast rozpoczną negocjacje i zaczniemy od zadzwonienia do prezydenta Ukrainy Zełenskiego, aby poinformować go o rozmowie, co zrobię właśnie teraz – stwierdził.

- Poprosiłem Sekretarza Stanu Marca Rubio, Dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a, Doradcę ds. Bezpieczeństwa Narodowego Michaela Waltza oraz Ambasadora i Specjalnego Wysłannika Steve'a Witkoffa o poprowadzenie negocjacji, które, jak sądzę, zakończą się sukcesem - oświadczył Trump.

Podkreślił, że „miliony ludzi zginęły w wojnie, która nie wydarzyłaby się, gdybym był prezydentem, ale wydarzyła się, więc musi się skończyć”.

- Nie powinno się tracić więcej istnień! Chciałbym podziękować Prezydentowi Putinowi za poświęcony czas i wysiłek w związku z tym wezwaniem oraz za wczorajsze uwolnienie Marca Fogla, wspaniałego człowieka, którego osobiście przywitałem wczoraj wieczorem w Białym Domu. Wierzę, że ten wysiłek doprowadzi do pomyślnego finału, mam nadzieję, że wkrótce” - napisał prezydent USA.

Trump o Zełenskim: On chce zawrzeć pokój

- Właśnie rozmawiałem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowa przebiegła bardzo dobrze. On, podobnie jak prezydent Putin, chce zawrzeć POKÓJ - napisał przywódca Stanów Zjednoczonych.

- Rozmawialiśmy o różnych tematach związanych z wojną, ale głównie o spotkaniu, które odbędzie się w piątek w Monachium, gdzie wiceprezydent J.D Vance i sekretarz stanu Marco Rubio poprowadzą naszą delegację - dodał.

Trump we wpisie wyraził nadzieję, że wyniki tego spotkania będą pozytywne. - Czas zakończyć tę absurdalną wojnę, w której doszło do ogromnej i całkowicie niepotrzebnej ŚMIERCI i ZNISZCZENIA. Niech Bóg błogosławi naród Rosji i Ukrainy! - podkreślił Trump.

Wcześniej Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z Trumpem. - Długo rozmawialiśmy o możliwościach osiągnięcia pokoju, omawialiśmy naszą gotowość do współpracy na poziomie specjalnych zespołów i możliwościach technologicznych Ukrainy – napisał ukraiński prezydent na platformie X.