Trump rozmawiał z Putinem. Padły smutne słowa

Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem. Potem mówił o efektach i wojnie na Ukrainie

Kiedy Donald Trump walczył o prezydenturę w USA, w słynnych słowach obiecywał zakończenie wojny na Ukrainie jeszcze w trakcie bycia prezydentem elektem. Miało się to stać według niego wręcz w ciągu jednego dnia. Słowo "pokój" odmieniał przez wszystkie przypadki. Tymczasem mijają miesiące, a nic nie zmieniło się na korzyść. Wręcz przeciwnie, Rosja atakuje Ukrainę coraz mocniej, wysyłając na miasta jeszcze więcej dronów, zwłaszcza na Kijów. Minionej nocy także miał miejsce taki nalot, rannych zostało 14 osób, zniszczone są kolejne budynki, w tym mieszkalne. Czy jest jeszcze szansa na porozumienie dyplomatyczne przy udziale USA? Chyba nie wierzy w to już sam Trump. Najpierw mówił, że jest rozczarowany postawą Ukrainy daleką od chęci kompromisu, potem, że Putin postradał zmysły i zawiódł się obiema stronami konfliktu. A teraz odbył długą rozmowę telefoniczną z rosyjskim prezydentem. Potem powiedział dziennikarzom, o czym rozmawiali i jakie są tego efekty. Słowa Trumpa nie mogą napawać optymizmem.

"Rozmawialiśmy też, jak wiecie, o wojnie z Ukrainą. Nie jestem z tego zadowolony"

"To była dosyć długa rozmowa. Rozmawialiśmy na wiele tematów, w tym o Iranie. Rozmawialiśmy też, jak wiecie, o wojnie z Ukrainą. Nie jestem z tego zadowolony" - powiedział dziennikarzom Donald Trump. Wygląda więc na to, ze prezydentom nie udało się zrobić żadnych postępów w rozmowach pokojowych. Dziennikarze oczywiście spytali też Trumpa o wstrzymanie części dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Chodzi m.in. o pociski do systemów obrony powietrznej Patriot. "Dajemy im broń, współpracujemy z nimi i próbujemy im pomóc. Ale (były prezydent Joe) Biden opustoszył cały nasz kraj, dając im broń. I musimy się upewnić, że nam jej wystarczy" - oświadczył Trump, potwierdzając wcześniejsze doniesienia, zgodnie z którymi to uszczuplenie własnych zapasów kierowało Amerykanami.

Sonda Czy wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku? Tak Nie Nie mam zdania

Trump: “We are giving weapons to Ukraine. We are working with them to try to help them. We have to make sure we have enough for ourselves.” pic.twitter.com/KZE2WFoPKq— Open Source Intel (@Osint613) July 3, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Poniżej 6/10 nie waż się chełpić swoją wiedzą Pytanie 1 z 10 Krowodrza to nazwa jedna z części: Wrocławia Łodzi Krakowa Następne pytanie