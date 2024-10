Trump tłumaczy się po rasistowskich żartach komika! "Nie znam go!"

Donald Trump i jego sztab tłumaczą się po rasistowskich żartach komika na wiecu. „Nie znam go. Ktoś go tam umieścił. Nie wiem, kim on jest”

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 5 listopada. Właściwie trwają, bo część ludzi może już teraz oddawać głosy w ramach tak zwanego early voting. Ale to za tydzień rozstrzygnie się wszystko. W ostatnią niedzielę przed tą wielką chwilą Donald Trump zorganizował wiec w nowojorskim Madison Square Garden, a to, co się tam działo, wywołało prawdziwą polityczną awanturę. Przede wszystkim przez jedną osobę - mało dotychczas znanego komika. Niejaki Tony Hinchcliffe postanowił zagrać na antyimigranckich nastrojach i poszedł zdecydowanie za daleko w swoich żartach, przy czym nie został wyproszony z wiecu, tylko dokończył swoją przemowę, zaś Donald Trump ani nikt z jego sztabu nie zareagował na bieżąco. Potem tak - o tym za chwilę. Co dokładnie powiedział komik? "Nie wiem, czy wiecie, ale na środku oceanu jest pływająca wyspa śmieci. Chyba nazywa się Portoryko” - mówił gość, dodając, że Latynosi "kochają robić dzieci" i okraszając to paroma wulgarnymi aluzjami o "wchodzeniu do środka, tak jak do naszego kraju". Jakby tego było mało, opowiadał coś o swoich "czarnoskórych kumplach, którzy lubili kroić arbuzy". Po Ameryce niesie się oburzenie, a głosy sześciu milionów Portorykańczyków żyjących w USA zdecydowanie piechotą nie chodzą, zwłaszcza, że sondaże pokazują zaledwie jednoprocentową różnicę między poparciem dla kandydata Republikanów i kandydatki Demokratów. Czy Donald Trump naprawdę uważa, że takie żarty są w porządku? Teraz kandydat Republikanów tłumaczy się z gafy swojego gościa.

„Ten żart nie odzwierciedla poglądów prezydenta Trumpa ani sztabu jego kampanii” - powiedziała w oświadczeniu doradczyni polityka

We wtorek Trump powiedział Rachel Scott z ABC News, że w ogóle nie wie, kim jest Hinchcliffe i to nie on zdecydował o zaproszeniu go na wiec. „Nie znam go. Ktoś go tam umieścił. Nie wiem, kim on jest” - powiedział. Jak dodał, podczas wiecu nie słyszał, co komik mówi. „Ten żart nie odzwierciedla poglądów prezydenta Trumpa ani sztabu jego kampanii” - powiedziała w oświadczeniu doradczyni polityka Danielle Alvarez. A sam sprawca całego zamieszania nie zamierza się pokajać i uważa, że ci, którzy się nie śmieją, po prostu nie znają się na żartach: „Ci ludzie nie mają poczucia humoru. Dziwne, że kandydat na wiceprezydenta [Tim Walz, który wyrażał oburzenie tymi żartami - dopisek SE] znalazł czas w swoim „napiętym grafiku”, aby przeanalizować żart wyrwany z kontekstu, aby wydawał się rasistowski. Uwielbiam Portoryko i wakacje tam spędzone. Naśmiewałem się ze wszystkich... obejrzyj cały występ” - powiedział Tony Hinchcliffe.

Donald Trump responds to Puerto Rico remarks at New York rally https://t.co/CbC9t7I9tx— Newsweek (@Newsweek) October 29, 2024

Garbage is what came out of the mouth of @TonyHinchcliffe, and everyone who cheered him on should be ashamed of themselves for disrespecting Puerto Rico like this. These remarks highlight the prejudice and racism still alive in our Nation, and how important it is to elect leaders… pic.twitter.com/4ETbBM3mKm— Pedro R. Pierluisi (@pedropierluisi) October 27, 2024

