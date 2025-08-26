Trump tworzy ministerstwo wojny! "Chcemy ofensywy"

Donald Trump chce zmienić nazwę ministerstwa obrony na "ministerstwo wojny"

"W tym roku powstrzymałem sześć wojen. Średnio jedną wojnę na miesiąc. Zatrzymałem jedną, która trwała 35 lat - tę, którą prowadziliśmy w Kongu. W Rwandzie, jak wiecie, trwała 31 lat. A ta [na Ukrainie] trwa tylko trzy i pół roku. Nie jestem z tego zadowolony. To absurdalne. Zatrzymamy ją" - mówi Donald Trump dziennikarzom dzień przed szczytem na Alasce. Nie od dziś nieoficjalne doniesienia z USA mówią, że prezydentowi marzy się pokojowy Nobel i jest to motorem jego działań. Ale kilka godzin temu powiedział coś, co w tym kontekście może zaskakiwać. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że zamierza przywrócić historyczną nazwę amerykańskiego resortu obrony. Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym opowiedział się za przemianowaniem departamentu obrony na ministerstwo wojny.

"Nie chcę tylko defensywy. Chcemy defensywy, ale chcemy też ofensywy"

"Nie chcę tylko defensywy. Chcemy defensywy, ale chcemy też ofensywy (...) Jako ministerstwo wojny zwyciężyliśmy wszystko i myślę, że musimy do tego wrócić" - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych w poniedziałek w Gabinecie Owalnym, sugerując podjęcie jakichś działań bojowych. Jak tłumaczył Trump, nowa nazwa ma „mocniejsze brzmienie” i lepiej oddaje ambicje Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Obok prezydenta pojawił się szef Pentagonu, Pete Hegseth i potwierdził, że zmiana nazwy jest przesądzona. "Tak wkrótce się stanie" zadeklarował. Departament Wojny istniał w USA od 1789 roku aż do końca lat 40. XX wieku. W wyniku powojennej reorganizacji sił zbrojnych w 1947 roku powołano departament obrony, który funkcjonuje do dziś. Według „Newsweeka” a oficjalne ogłoszenie zmiany nazwy ministerstwa może nastąpić w najbliższych tygodniach.

Trump floats changing Defense Department back to ‘Department of War’ https://t.co/wqxqpYS2fi pic.twitter.com/V5PH4u3qy0— New York Post (@nypost) August 26, 2025

