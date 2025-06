Turysta dał susa i zniszczył słynny zabytek! Szokujące nagranie

Turysta przeskoczył przez ogrodzenie i zaczął niszczyć liczący tysiące lat zabytek. Terakotowa Armia w Chinach padła ofiarą wandala

Słynna Armia Terakotowa to jeden z najcenniejszych zabytków Chin. Zbiór ponad ośmiu tysięcy figur wojowników i zwierząt wykonanych z terakoty, czyli wypalonej gliny, liczy sobie ponad 2200 lat. Ale wystarczyła chwila, by został częściowo zniszczony! Jak podaje "The Guardian", 30 maja, w ostatni piątek, 30-letni turysta niespodziewanie sforsował ogrodzenie zabezpieczające i wskoczył do jednej z ekspozycyjnych nisz, uszkadzając dwa bezcenne gliniane posągi wojowników. Do zdarzenia doszło w Muzeum Armii Terakotowej w mieście Xi’an, stolicy prowincji Shaanxi. Mężczyzna, określony przez służby jako „cierpiący na chorobę psychiczną”, zdołał przejść przez barierki ochronne i siatkę zabezpieczającą, po czym zeskoczył do wykopu, którego głębokość według strony internetowej muzeum sięga nawet 5,4 metra.

Sprawca „przepychał i szarpał” gliniane figury. Dwa posągi zostały „uszkodzone w różnym stopniu”

Według komunikatu wydanego przez lokalną policję, sprawca „przepychał i szarpał” gliniane figury. Dwa posągi zostały „uszkodzone w różnym stopniu”. Mężczyznę zatrzymali pracownicy ochrony. Uszkodzone figury należą do słynnej Armii Terakotowej – monumentalnego zbioru ponad 8 000 naturalnej wielkości żołnierzy, koni i rydwanów, stworzonego ok. 209 r. p.n.e. na polecenie Qin Shi Huanga, pierwszego cesarza zjednoczonych Chin. Armia miała czuwać nad cesarzem w zaświatach i odzwierciedlać potęgę jego władzy. Od 1987 roku zabytek figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jest nie tylko ikoną chińskiej sztuki i wojskowej dyscypliny starożytności, ale także magnesem dla turystów z całego świata. Xi’an co roku odwiedza miliony zwiedzających.

Gdzie zawiodły procedury? Jedna osoba zdołała zniszczyć zabytek

Choć muzeum zapewnia, że ekspozycja działa bez zmian, incydent rodzi pytania o skuteczność zabezpieczeń. Jak to możliwe, że pojedynczy człowiek mógł niezauważony sforsować zabezpieczenia i dotrzeć do jednego z najcenniejszych znalezisk archeologicznych świata? Można zrozumieć, że zachowanie sprawcy wynikało z choroby psychicznej – jak zaznaczono w oświadczeniu – ale to nie zwalnia instytucji z odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa. W dobie nowoczesnych systemów monitoringu i rosnących zagrożeń (od wandalizmu po kradzieże), ochrona takiego miejsca powinna być priorytetem, nie tylko na papierze. Na razie nie wiadomo, jak poważne są uszkodzenia i czy figury da się w pełni odrestaurować. Trwa śledztwo, a dalsze decyzje będą zależeć od jego wyników. Pracownik muzeum poinformował, że turyści mogą nadal oglądać ekspozycję.

On the afternoon of May 30, an incident involving tourist vandalism occurred at the Terracotta Warriors Museum in Xi'an, Shaanxi Province. A middle-aged man jumped into Pit No. 3 of the excavation site, resulting in damage to at least two Terracotta Warrior statues. The… pic.twitter.com/rqznkyKWJi— China in Pictures (@tongbingxue) May 30, 2025

