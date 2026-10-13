Tygrys zabił turystę w zoo! Takie były ostatnie słowa mężczyzny

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-13 8:58

„Przepraszam, czy może mi pani zrobić zdjęcie z tygrysem?” – zapytał nieznajomą w brytyjskim ogrodzie zoologicznym. Chwilę po tym, jak podziękował kobiecie, przeskoczył ogrodzenie i wylądował na wybiegu ważącego 200 kilogramów drapieżnika. Rozmówczyni dziennika „The Sun” zrelacjonowała ostatnie chwile desperata przed śmiertelnym atakiem.

Tragiczny finał wizyty w brytyjskim zoo. Ostatnie słowa ofiary tygrysa

Do tego niewiarygodnego dramatu doszło w sobotę, 10 października, około godz. 13:30 w Yorkshire Wildlife Park w Wielkiej Brytanii. Młody mężczyzna, prawdopodobnie dwudziestokilkuletni, dostał się na wybieg tygrysa amurskiego o imieniu Altai. Jak informuje „The Sun”, tuż przed tragedią poprosił jedną z turystek, Del Taylor, o zrobienie mu zdjęcia na tle wybiegu. „Przepraszam, czy może mi pani zrobić zdjęcie z tygrysem?” – zwrócił się do kobiety. Taylor powiedziała dziennikowi „The Sun”, że wykonała kilka zdjęć. Mężczyzna trzykrotnie prosił ją o następne, powtarzając: „Jeszcze jedno”. Kiedy skończyła, powiedział: „Dziękuję pani”.

Zrobiła mu zdjęcia z tygrysem. Potem zobaczyła tragedię

Kobieta wspominała, że mężczyzna przyszedł do zoo sam. Zanim poprosił ją o zdjęcia, tańczył na moście znajdującym się nad wybiegiem drapieżnika. Niedługo później pokonał wysokie ogrodzenie i zeskoczył na teren, po którym poruszał się tygrys. Według świadków początkowo zachowywał się spokojnie. Następnie uklęknął i zaczął się modlić. W pewnym momencie podszedł do niego Altai, tygrys ważący około 200 kilogramów. Zwierzę rzuciło się na mężczyznę.

Opiekunowie próbowali odstraszyć tygrysa pięcioma głośnymi wystrzałami akustycznymi. Wezwano pogotowie, a na miejsce przyleciał również śmigłowiec ratunkowy. Mimo prób ratowania życia mężczyzna zmarł.

Śmiertelny atak tygrysa. Zoo wydało komunikat

Po tragedii Yorkshire Wildlife Park zostało zamknięte. Zwiedzających nie wpuszczano również w poniedziałek, 12 października. Służby nadal wyjaśniały okoliczności zdarzenia. Przy wejściu do zoo zaczęto składać kwiaty. Władze ogrodu poinformowały, że tygrys Altai nie zostanie uśpiony i nic mu nie grozi.

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