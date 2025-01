Tyle kosztuje szkoła dzieci księżnej Kate! Kwota może szokować

Dzieci księżnej Kate i księcia Williama pójdą do prestiżowej szkoły średniej. Roczny koszt nauki całej trójki to niemal milion złotych!

Dopiero co dzieci księżnej Kate i księcia Williama były maleństwami, które kolejno prezentowali światu przed szpitalem! A teraz chodzą już do szkoły podstawowej i przyszedł czas na następne decyzje dotyczące ich edukacji. Jak piszą brytyjskie media, w tym BBC czy Tatler, książęca para wybrała już szkołę średnią dla całej trójki. Książę George (12 l.), księżniczka Charlotte (10 l.) i książę Louise (7 l.) będą uczęszczać do prestiżowego Marlborough College. George zacznie naukę już w przyszłym roku, bo będzie miał wówczas 13 lat! Ile kosztuje roczny koszt pobytu dziecka w tej szkole średniej? Można chwycić się za głowę, ale cóż to jest dla koronowanych głów? 74 tysiące dolarów rocznie to równowartość około 300 tysięcy złotych. Gdy pomnożyć to przez trzy, wychodzi niemal milion złotych na każdy rok, a nauka każdego dziecka będzie przecież trwała lat pięć. W sumie księżna Kate i książę William wydadzą więc na samą tylko średnią edukację swej gromadki niemal 4,5 miliona złotych.

Do

Skąd taka decyzja odnośnie wyboru szkoły? Chodziła do niej księżna Kate, podobnie jej rodzeństwo, Pippa i James, podczas gdy książę William i książę Harry uczęszczali do słynnego Eton College przeznaczonego tylko dla chłopców. Podobno właśnie ten ostatni fakt przesądził o rezygnacji z Eton i wyborze Marlborough, dzięki któremu rodzeństwo zostanie razem. Obecnie też uczą się w jednym miejscu, w Lambrook School. A co ze studiami? Zapewne Kate i William rozmawiają o tym już teraz, ale nie czas na ostateczne decyzje. Być może dzieci pójdą w ślady rodziców? Kate studiowała historię sztuki, podobnie jak książę William, który jednak zmienił kierunek na geografię.

Sonda Jak oceniasz polską szkołę? Dobrze Źle

Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis ‘will all attend Kate Middleton’s alma mater, Marlborough College’, say insiders https://t.co/I9Ct34za3B pic.twitter.com/kSPzKOBVwb— Tatler (@Tatlermagazine) January 6, 2025

QUIZ. Zupełnie nowy quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Jesteś specem od księżnej Kate, Meghan i króla Karola? Pytanie 1 z 10 Kto w tym roku przestał pojawiać się publicznie i wywołał falę teorii spiskowych? Księżniczka Eugenia Księżna Kate Książę Harry Następne pytanie