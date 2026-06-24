Ujawnili aktualne poparcie dla Trumpa. Wynik zaskakuje!

Sondaż dla Daily Mail pokazuje, że poparcie dla Donalda Trumpa wzrosło mimo rozpętania wojny z Iranem

Poparcie dla Donalda Trumpa wyraźnie wzrosło - tak przynajmniej wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez JL Partners dla brytyjskiego dziennika Daily Mail. Według badania obecnie pracę Trumpa pozytywnie ocenia 47 proc. respondentów. Negatywną opinię wyraża 53 proc. ankietowanych. Choć bilans nadal pozostaje dla prezydenta niekorzystny, jest to jego najlepszy wynik od końca lutego tego roku. Przypomnijmy, że właśnie na przełomie lutego i marca Izrael i USA zaatakowały Iran, choć Donald Trump wielokrotnie zapewniał podczas kampanii wyborczej, że nie rozpęta żadnej wojny, zakończy już istniejące i skupi się na własnym kraju.

Wzrost popularności Trumpa może mieć związek z porozumieniem zawartym z Iranem i nadziejami na ustabilizowanie rynku paliw

Czyżby amerykańscy wyborcy nie mieli mu tego wszystkiego za złe? Jeszcze miesiąc temu poparcie dla Trumpa wynosiło 43 proc. Przez ostatnie trzy miesiące jego notowania utrzymywały się właśnie na tym poziomie. Najgorszy wynik od początku roku prezydent zanotował w połowie marca, gdy jego poparcie spadło do 42 proc. Autorzy sondażu wskazują, że wzrost popularności Trumpa może mieć związek z porozumieniem zawartym z Iranem. Badanie przeprowadzono między 19 a 21 czerwca, krótko po szczycie państw G7 we Francji. Jednym z głównych tematów rozmów była sytuacja na Bliskim Wschodzie i próby zakończenia konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Próby porozumienia i zakończenia wojny wpłynęły korzystnie na rynki - i najwyraźniej także na nastroje społeczne w USA. „Wczoraj przez cieśninę Ormuz przepłynęło 19 milionów baryłek ropy – to rekord wszech czasów. Ceny ropy spadają, a świat jest znacznie bezpieczniejszym miejscem” – zapewnia prezydent.

Sondaż pokazuje również, że Trump nadal może liczyć na bardzo silne poparcie wśród republikanów. Aż 82 proc. wyborców tej partii pozytywnie ocenia jego działania. Gorzej sytuacja wygląda wśród wyborców nie będących ani zdecydowanymi zwolennikami republikanów, ani demokratów. W tej grupie tylko 38 proc. badanych popiera prezydenta, a 52 proc. ocenia go negatywnie. Badanie pokazuje także różnice między poszczególnymi grupami społecznymi. Wśród Latynosów Trump uzyskał 45 proc. poparcia przy 41 proc. ocen negatywnych. Wśród białych wyborców jego wynik wyniósł 46 proc. Z kolei wśród czarnoskórych Amerykanów poparcie dla prezydenta sięgnęło 38 proc., a 48 proc. respondentów wyraziło opinię negatywną.

Sonda Jak oceniasz obecnie Donalda Trumpa jako prezydeta USA? Bardzo dobrze. Dobrze. Dostatecznie. Niedostatecznie.

NEW from @DailyMail: Poll reveals Trump’s approval rating has SURGED as voters deliver verdict on Iran and the economy 🔥 pic.twitter.com/MgwBqVlRAY— The White House (@WhiteHouse) June 23, 2026

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