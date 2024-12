Ukradł kury z kurnika. Trafił na 10 lat do celi śmierci!

Trump włączy Kanadę do USA?! "To świetny pomysł!"

W Nigerii skazali 17-latka na śmierć za kradzież kur i jajek. Siedział latami w celi, czekając na wykonanie wyroku. Został właśnie ułaskawiony jako 31-latek

Czy kara śmierci powinna wrócić? Niektórzy uważają, że to sprawiedliwy wyrok dla najbardziej zwyrodniałych morderców, inni przypominają sprawę Tomasza Komendy i uznają, że wobec omylności wymiaru sprawiedliwości nie można skazywać na coś nieodwracalnego. Są takie kraje, w których kara śmierci jest orzekana wobec sprawców wyjątkowo drastycznych morderstw, tak jest przykładowo w Stanach Zjednoczonych. Ale są i takie, gdzie najwyższy wymiar kary bynajmniej nie wiąże się tylko z zabójstwami. W Nigerii można trafić do celi śmierci za... kradzież kur i jajek. Tak stało się w przypadku pewnego mężczyzny, który jako 17-latek został wraz z kolegą złapany podczas włamania do kurnika. Nastolatkowie próbowali ukraść kury i jajka z posesji należącej do pewnego policjanta. Zostali złapani i osadzeni w areszcie.

Gubernator nigeryjskiego stanu Osun, Ademola Adeleke, ułaskawił w środę jednego z mężczyzn

Szybko okazało się, że dla nigeryjskiego wymiaru sprawiedliwości sprawa bynajmniej nie jest błaha i nie ma mowy o żadnym poprawczaku, kuratorze czy grzywnie albo pracach społecznych. Złodzieje kur zostali skazani ni mniej, ni więcej, tylko na karę śmierci przez powieszenie. Ale podobnie jak w USA, na wykonanie takiego wyroku można czekać w celi całymi latami. Tak było właśnie w tym przypadku. Mężczyźni siedzieli w dodatku w ciężkim więzieniu zwanym Kirikiri. W celi śmierci spędzili 10 lat, a za kratkami byli w sumie przez lat 14. Teraz jeden z nich odzyskał wolność. Gubernator nigeryjskiego stanu Osun, Ademola Adeleke, ułaskawił w środę jednego z mężczyzn. Nie wiadomo, co stało się z drugim i czy w ogóle jeszcze żyje. W Nigerii karę śmierci orzeka się od lat 70., ostatnia egzekucja miała jednak miejsce w 2016 roku. W celach śmierci według Amnesty International siedzi tam 3,4 tysiąca osób.

Sonda Czy jesteś za karą śmierci? Tak Nie To zależy od sytuacji

14 years in prison for stealing a fowl. Sentenced to death. Nigeria my country pic.twitter.com/VgYjZz5mqM https://t.co/sK0yFt3AMF— May Jay ❤️ (@MayJaYBaE) December 18, 2024

Quiz 100 pytań z wiedzy ogólnej. 82/100 oznacza, że masz umysł doskonały! Pytanie 1 z 100 1. Na początek coś prostego. Który ocean jest największy? Atlantycki Spokojny Indyjski Arktyczny Następne pytanie