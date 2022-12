Ukradziono auto z półrocznymi bliźniętami! Odnalazło się tylko jedno dziecko

Porwany samochód z dwójką dzieci w środku! 5-miesięczny chłopiec nadal się nie znalazł, brat bliźniak porzucony na lotnisku

Wystarczyły dosłownie sekundy nieuwagi, a doszło do dramatu! Wydarzył się on w Columbus w amerykańskim stanie Ohio. Wilhelmina Barnett podjechała pod sklep z pizzą na wynos. Wyszła na chwilę i podeszła do okienka. W środku Hondy Accord z włączonym silnikiem zostały jej dzieci - 5-miesięczne bliźnięta Kason i Kyair. Gdy odwróciła się, by sprawdzić, czy wszystko w porządku, auta już nie było. Zaalarmowani krzykami kobiety ludzie wezwali policję. "Nawet nie weszłam do budynku, stałam tutaj a po chwili samochodu nie było, w środku są moje dzieci!" - płakała matka. Ruszyły poszukiwania zaginionych dzieci. Monitoring sklepu z pizzą wykazał, że sprawcą porwania jest jakaś kobieta, choć na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że jest mężczyzną.

Sprawczynią porwania jest znana policji przestępczyni. Skazywana za przemoc wobec dzieci

Niestety, była to znana policji Nalah Jackson (24 l.). Była skazywana za przemoc wobec własnych dzieci, kradła też wcześniej samochody. Czy zdawała sobie sprawę z tego, że w pojeździe znajdują się bliźnięta? Tego nadal nie wiadomo. Na szczęście jedno z dzieci odnalazło się całe i zdrowe. Kyair siedział w foteliku dziecięcym między autami na lotnisku w Dayton. Nie wiadomo jednak, co stało się z jego bratem. Do porwania doszło w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego, zrozpaczona rodzina nadal błaga o pomoc w poszukiwaniach Kasona.

NEW PHOTOS OF AMBER ALERT SUSPECTThe search continues for Kason Thomass, who was in his mother’s car, which was stolen in the Short North last night. The suspect, Nalah Jackson, was later captured on video at a gas station in Huber Heights where she asked an employee for money. pic.twitter.com/baipObzCCK— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) December 20, 2022

Five-month-old baby boy missing after Ohio twins were abducted in stolen car https://t.co/vLbXdZrmLz— Daily Mail US (@DailyMail) December 22, 2022

