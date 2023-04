Ukraina chciała zaatakować Moskwę?! Uderzenie zablokować miało USA!

Koronacja Karola III. Wielka wojna o Camillę. To straszne, co myślą o niej Brytyjczycy!

Jak pisze amerykański dziennik (powołując się na ujawnione dokumenty amerykańskich służb wywiadowczych), 13 lutego szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow wydał rozkaz, "by przygotować się do zmasowanych ataków 24 lutego przy wykorzystaniu wszystkiego, czym dysponuje HUR". Według gazety, strona ukraińska rozważała nawet uderzenie z morza na rosyjski port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym.

Urzędnicy w Waszyngtonie, którzy tajnie monitorowali plany Ukraińców, zaniepokoili się, że takie ataki mogłyby wywołać agresywną reakcję ze strony Kremla. - 22 lutego, dwa dni przed rocznicą, CIA wypuściło tajny meldunek: HUR +zgodził się, na prośbę Waszyngtonu, by odłożyć ataki+ na Moskwę – relacjonuje "Washington Post", zaznaczając przy tym, że w dokumentach nie wskazano, kto interweniował w Kijowie i dlaczego Ukraińcy zgodzili się wycofać.

Galeria poniżej: Putin uwięził ojca za rysunek dziecka! 13-latka w ośroku, mężczyzna w areszcie

Z dokumentów ma wynikać, że amerykański wywiad śledzi działania Budanowa, co jednak "raczej nie jest dla niego niczym nowym". 37-letni ukraiński generał cieszy się szacunkiem i podziwem na Zachodzie, jednak, jak podkreśla dziennik, jego odwaga "czasami wywołuje nerwowość". Dziennik dodał, że ukraiński wywiad miał również przygotowywać plany ataków na członków najemniczej Grupy Wagnera w Mali oraz na rosyjskie siły w Syrii.

Zwrócono również uwagę, że niektórzy przedstawiciele amerykańskich władz obawiają się, że ataki na terytorium Rosji, zwłaszcza jeśli doszłoby do nich przy użyciu broni dostarczonej przez USA, potencjalnie mogłyby doprowadzić do użycia przez Moskwę taktycznej broni jądrowej. - Niemniej w głębi Rosji dochodziło i dochodzi do tajemniczych eksplozji i ataków dronów, chociaż strona ukraińska nie przyznała się do odpowiedzialności za te działania - napisano. - USA zakazują Ukrainie używania amerykańskiej broni do atakowania celów w Rosji – podkreśla dziennik. Powołując się na anonimowych rozmówców na Ukrainie gazeta dodaje, że władze w Kijowie stosują się do tych ograniczeń.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie