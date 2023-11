Ukraina i Mołdawia w Unii Europejskiej? Nowe nieoficjalne informacje!

Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej. Nieoficjalnie: Komisja Europejska zarekomenduje rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych

Czy Ukraina stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej? Podobno jest do tego coraz bliżej. Już dziś, w środę 8 listopada Komisja Europejska ma przedstawić raport na temat stanu przygotowań krajów chcących wstąpić do UE, w tym Ukrainy i Mołdawii. Jak podaje PAP, według nieoficjalnych informacji Komisja Europejska jeszcze dziś, w środę 8 listopada KE zarekomenduje państwom członkowskim UE rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Kijowem, ponieważ Ukraina spełniła już 90 proc. warunków niezbędnych do rozmów o członkostwie. Dotyczy to również Mołdawii, kolejnego kraju aspirującego do członkostwa w Unii. W takiej sytuacji rozmowy akcesyjne zaczęłyby się w 2024 roku.

Kiedy Ukraina wstąpi do UE? Nie ma na to szans, póki trwa wojna z Rosją

Ale czy na razie wstąpienie do Unii Europejskiej jest dla Ukrainy realną perspektywą? Na pewno nie zostanie członkiem UE, póki trwa wojna z Rosją. Ponadto wśród warunków, które jeszcze nie zostały spełnione według Ursuli Von der Leyen pozostają te związane ze zwalczaniem korupcji i ochroną praw mniejszości narodowych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej wyraziła jednak przekonanie, że będzie to kwestią czasu. Oficjalne decyzja o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Ukrainą może zostać podjęta już w grudniu 2023 roku.

Tomorrow is an important day. We are anticipating a historic conclusion from the European Union—a report on Ukraine's implementation of the European Commission's recommendations. And we are already planning our next steps following this report. Our legislative efforts and the… pic.twitter.com/wTqj9Th00l— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2023

