Para kochanków dala upust dzikim żądzom na trawniku w stolicy! Nie obchodzili ich przechodnie, zostali sfilmowani!

Wiadomości o tym, że jakaś para została przyłapana na seksie w miejscu publicznym, pojawiają się w światowych mediach coraz częściej. Najpopularniejszym miejscem wśród zwolenników takich rozrywek jest z pewnością kurort Pattaya w Tajlandii. Niedawno pisaliśmy o tym, że mieszkańców oburzyli ludzie uprawiający seks na plaży w tłumie ludzi i na schodach galerii handlowej tuż przy ruchliwej ulicy. Tym razem wieści o kolejnych bezwstydnych kochankach nadeszły z Kolumbii. Zakochana para została przyłapana podczas miłosnych igraszek na trawniku w centrum stolicy, czyli w Bogocie! Siedzieli pod drzewem i gruchali jak dwa gołąbki, a potem...

Mieszkańcy Bogoty podzieleni. Większość ma jednak dość fanów seksu w miejscu publicznym

Na nagraniu i zdjęciach z sieci widać, że kobieta w różowej bluzce rozpina partnerowi rozporek i przystępuje do dzieła. Kochankowie nic sobie nie robili z przechodzących ludzi ani z mieszkańców okolicznych domów, którzy wzięli telefony w ręce i zaczęli filmować roznamiętnioną parę. Nagranie trafiło do sieci! Jedni internauci są oburzeni tym, że w pobliżu mogły przecież przechodzić dzieci, a i dorośli zapewne nie mieli ochoty na takie widoki. Drudzy żartują, pytając, czy motele w Bogocie ostatnio podrożały, jeszcze inni przekonują, że to przecież miłość! Tymczasem parze grozi równowartość około 500 złotych za seks w miejscu publicznym.

i Autor: Jam Press

Woman filmed performing sex act on bloke in broad daylight against park tree https://t.co/4u2bAPLfD6 pic.twitter.com/BdV7JZjJ0c— Daily Star (@dailystar) March 20, 2024

