Uprawiali seks na plaży, tuż obok byli inni turyści! Para balangowiczów uwieczniona na telefonem, nagranie wyciekło do sieci

Uprawiali seks na plaży, zostali nagrani, a kadry z nagrania wyciekły do sieci! Do plażowego seks skandalu doszło w Tajlandii, gdzie zapanowała moda na seks w miejscach publicznych. W szczególności na plaży w Pattayi zwanej znacząco Sin City, czyli Miasto Grzechu, turyści coraz częściej nie kryją się z miłosnymi uniesieniami. W ostatnim czasie kilka takich par zostało zatrzymanych, była wśród nich m.in. taka, która na miejsce igraszek wybrała chodnik w centrum miasta. Zdecydowanie najbardziej popularna jest jednak plaża. Ale mieszkańcy i wielu innych turystów ma już dość jurnych balangowiczów. Teraz miarka się przebrała! Jedna z par została uwieczniona przy pomocy telefonu i nagranie trafiło do sieci.

"Dlaczego nie pojechać do hotelu z takimi występami?”

Jak pisze Daily Star, kobieta i mężczyzna zabawiali się na plaży w świetle latarni, mimo że zaledwie kilka metrów obok siedzieli inni ludzie. Zakochani w ogóle nie przejmowali się tym, że wszyscy ich widzą, jak również tym, że w Tajlandii za przyłapanie na seksie w miejscu publicznym grozi nawet pięć lat więzienia. "Czy to normalne w Pattaya?" – pyta autor filmu, udostępnionego na Facebooku. "Dlaczego nie pojechać do hotelu z takimi występami?”, „Co to za ludzie?!” - piszą inni internauci.

Seks w miejscu publicznym to nowy globalny trend? Niedawno przyłapano parę na seksie w centrum handlowym

Niedawno głośno było o innym incydencie związanym z seksem w miejscu publicznym. W Mexico City pewna młoda para nie była w stanie pohamować siły namiętności. W świetle dnia, czy może raczej jarzeniówek, para młodych kochanków rzuciła się sobie w objęcia i zaczęła uprawiać namiętny seks na ławce w galerii handlowej, trzeba jednak przyznać, że zrzuciła odzienie tylko w takim stopniu, w jakim było to niezbędne. Kochankowie nic sobie nie robili z przechodzących ludzi i przez dłuższy czas nie pojawił się żaden ochroniarz, który powstrzymałby zakochanych. Nie wiadomo, czy w końcu to nastąpiło i czy parę spotka jakaś kara. Czy seks w miejscu publicznym powinien być karany? Głosuj w naszej sondzie!

Sex-crazed tourists filmed making whoopie on Thailand beach as others look on and laugh https://t.co/sZgMiQdrzf pic.twitter.com/GirY1hlp91— New York Post (@nypost) February 11, 2024

