Uratowali 6-latkę z domu grozy. Jej martwy bliźniak był schowany pod podłogą

Babcia znalazła wnuczkę poparzoną i skatowaną. 6-letni wnuczek zniknął. Tragiczny finał walki o wnuki

Gdyby nie walka babci o wnuki, ta dziewczynka pewnie też już by nie żyła, a jej braciszka niestety nie udało się ocalić na czas. Ta tragiczna historia wydarzyła się w amerykańskim stanie Tennessee. W Memphis mieszkali Ashley Roland (28 l.), jej partner Nathan Bridges (33 l.) i dwójka 6-letnich dzieci 28-latki. Babcia maluchów wiedziała, że w domu źle się dzieje. Walczyła w sądzie, by zdobyć prawo do opieki nad dziećmi. W końcu wywalczyła możliwość widywania ich w weekendy. Gdy tego tragicznego dnia na krótko przed Świętami zapukała do drzwi Ashley i Nathana, od progu wiedziała, że stało się coś strasznego. 6-letnia dziewczynka miała włosy obcięte na krótko, a na główce widać było ślady poparzeń. Dziecko było chude i wygłodzone, wielokrotnie pobite. Natomiast jej 6-letniego brata nigdzie nie było widać. Babcia natychmiast zadzwoniła na policję.

Przez trzy miesiące mieszkali z martwym dzieckiem pod podłogą. Matka i jej partner już za kratkami

Funkcjonariusze zabrali dziewczynkę rodzicom. Trafiła do szpitala, jej stan jest stabilny. Potem podczas przeszukania domu w Memphis dokonano makabrycznego odkrycia. Pod podłogą schowane było ciało 6-letniego braciszka uratowanej dziewczynki. Jak wykazała sekcja zwłok, chłopiec zmarł trzy miesiące wcześniej. Matka i przybrany ojciec dzieci zostali aresztowani pod zarzutem morderstwa, a także między innymi znieważenia zwłok i zacierania śladów zbrodni. Według policji dzieci były katowane przez nich oboje.

