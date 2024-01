Rzuciła się do stawu, by ratować 8-latkę. To nagranie mrozi krew w żyłach! [WIDEO]

Groźby wobec Zachodu po ataku na Bliskim Wschodzie. "Zapłacą wysoką cenę, to największa głupota w ich historii"

Co za widoki!

USA. 8-latka tonęła w zamarzniętym stawie. Na pomoc rzuciła się policjantka

Wszystko wydarzyło się 17 grudnia 2023 r. w mieście Cambridge w stanie Vermont w USA. Tego dnia 8-letnia dziewczynka i jej 6-letnia siostra wpadły na pomysł niebezpiecznej zabawy na zamarzniętym stawie, który znajdował się na terenie prywatnej posesji, należącej do 80-letniego mężczyzny. W pewnym momencie ta "zwykła" zabawa przybrała dramatyczny obrót - lód z hukiem pękł pod dziewczynkami, a one wpadły do lodowatej wody i zaczęły tonąć. Wszystko usłyszał 80-latek, który ruszył im na pomoc, ale ze stawu udało mu się wydostać jedynie 6-latkę. Mężczyzna natychmiast zadzwonił po służby ratunkowe.

Okazało się, że niedaleko znajdowała się policjantka, Michelle Archer, która przybyła na miejsce w niecałe 5 minut. Kobieta od razu zabrała sprzęt do ratowania tonących i weszła do lodowatej wody. Płynęła wytrwale i bez strachu w stronę nieruchomej dziewczynki.

- Miałam jakąś wewnętrzną siłę - ruszyłam do działania. Nie wiem, czy to efekt policyjnego szkolenia, czy instynkt. Ale wtedy nie było we mnie ani odrobiny strachu - przekazała stacji CNN policjantka.

ZOBACZ TEŻ: Katowice. 19-latka prawie utonęła w wannie. To, co zrobili policjanci, uratowało jej życie

Funkcjonariuszka dopłynęła do tonącej 8-latki i odholowała ją na brzeg; tam dziewczynkę przetransportowano do ambulansu i odwieziono do szpitala. Dziecko było przytomne, ale bardzo wyziębione. 8-latka po kilku dniach opuściła klinikę, choć początkowo jej stan był zagrażający życiu.

- Najważniejsze, że dziewczynka przeżyła. Nie uważam się za bohaterkę. Po prostu pierwsza byłam na miejscu zdarzenia. I wykonałam zadanie, które trzeba było sprawnie wykonać - powiedziała policjantka.

ŹRÓDŁO: TVN24/CNN

A Vermont state trooper plunged into a frigid pond and pulled out an 8-year-old girl who had fallen through the ice while playing with siblings. The child survived and fully recovered after a brief hospital stay. pic.twitter.com/mlqYQM4L3R— The Associated Press (@AP) January 13, 2024

O krok od tragedii. Pod 4-latkiem załamał się lód Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.