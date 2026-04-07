W jakim stanie jest najwyższy przywódca Iranu? Sensacyjne doniesienia zachodniego wywiadu

Modżtaba Chamenei ma być nieprzytomny i w ciężkim stanie

Przebywa na leczeniu w świętym mieście Kom

Według noty dyplomatycznej nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji

Informacje mają pochodzić z wywiadu USA i Izraela

Według noty dyplomatycznej, opartej prawdopodobnie na danych wywiadu amerykańskiego i izraelskiego, która przekazana została sojusznikom z regionu Zatoki Perskiej, Chamenei jest nieprzytomny i leczony z powodu „poważnego schorzenia”. - Modżtaba Chamenei jest leczony w mieście Kom, jest w ciężkim stanie i nie jest w stanie brać udziału w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji przez reżim – napisano w nocie. „The Times” zwraca uwagę, że po raz pierwszy ujawnione zostało miejsce pobytu nowego najwyższego przywódcy.

Modżtaba Chamenei został wybrany na to stanowisko na początku marca, po tym jak 28 lutego - w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem - zabity został jego ojciec Ali Chamenei, który pełnił tę rolę od 1989 r.

Zgodnie z opisywanym przez gazetę dokumentem ciało Alego Chameneiego jest przygotowywane do pogrzebu w leżącym 140 km na południe od Teheranu mieście Kom, które jest świętym miejscem szyickiego odłamu islamu. Napisano też, że agencje wywiadowcze zidentyfikowały przygotowania do „położenia fundamentów pod budowę dużego mauzoleum w Komie” na „więcej niż jeden grób”, co sugeruje, że inni członkowie rodziny – w tym być może sam Modżtaba – w przyszłości mogą zostać pochowani obok zabitego najwyższego przywódcy.

Jak pisze „The Times”, informacje na temat lokalizacji Modżtaby Chameneiego prawdopodobnie były już od pewnego czasu znane amerykańskim i izraelskim agencjom wywiadowczym, ale nie zostały wcześniej upublicznione. Iran już wcześniej potwierdził, że nowy najwyższy przywódca został ranny w tym samym nalocie, w którym zginęli jego ojciec, matka, żona i jeden z synów.

Modżtaby Chameneiego nie widziano ani nie słyszano od początku wojny. Od czasu jego wyboru w irańskiej telewizji państwowej odczytano dwa przypisywane mu oświadczenia. „The Times” pisze, że w poniedziałek stacja wyemitowała stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji nagranie wideo, na którym przywódca wchodzi do centrum dowodzenia i analizuje mapę izraelskiej elektrowni jądrowej w Dimonie, ale brak jego głosu dodaje wiarygodności domysłom, że jest w stanie krytycznym.