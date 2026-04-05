Trump grozi Iranowi potężnym atakiem. "Otwórzcie tę pier... cieśninę"

Trump ostrzega Iran i zapowiada „piekło”

W Niedzielę Wielkanocną na profilu prezydenta USA Donalda Trumpa w serwisie społecznościowym Truth Social, pojawił się mocny wpis wymierzony we władz Iranu.

"Wtorek będzie w Iranie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyć w piekle” – głosi wpis, w którym przywódca Stanów Zjednoczonych domaga się po raz kolejny otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz.

Z kolei we wcześniejszym poście opublikowanym w sobotę, Trump zapowiedział, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz. Ten termin upływa w nocy z poniedziałku na wtorek (o godz. 2 czasu polskiego).

Iran też grozi i... też wspomina o piekle

Z kolei w sobotę, cytowane przez Reuters, dowództwo irańskich sił zbrojnych ostrzegło, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło. Rzecznik centralnego dowództwa armii oświadczył, że „iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie”.

Do eskalacji gróźb dochodzi po tygodniach nalotów na Iran prowadzonych przez USA i Izrael w ramach operacji rozpoczętej 28 lutego 2026 r. W piątek siły irańskie zestrzeliły amerykański myśliwiec F-15. Tego dnia Amerykanie, oprócz myśliwca F-15, stracili także szturmowiec A-10 Thunderbolt II (Warthog).

Co ciekawe, Trump groził już wcześniej eskalacją ataków na Iran, jeśli ten nie otworzy ponownie Ormuzu, ale wycofywał się, przekonując, że Teheran jest otwarty na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu – zauważa „Wall Street Journal”.

