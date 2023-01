Wąż zabił uczennicę podczas lekcji w szkole! Wślizgnął się do klasy i zaczął kąsać

Jadowity wąż wpełzł do klasy podczas lekcji i ugryzł uczennicę. 17-latka skonała na oczach kolegów i koleżanek

"Wszyscy jesteśmy w szoku. Nie mam pojęcia, jak ten wąż mógł się tam znaleźć. Nasza szkoła nie znajduje się blisko żadnych siedlisk takich węży" - mówi Christopher Murenga, dyrektor Rushinga High School w wywiadzie dla "The Herald Zimbabwe". "Ona natychmiast krzyknęła, mówiła, że coś ją ugryzło" - dodaje. Do tej niewiarygodnej tragedii doszło w samym środku lekcji w Zimbabwe. W pewnym momencie jedna z uczennic, Melody Chiputura (+17 l.), głośno poskarżyła się, że poczuła ukąszenie. Nauczycielka zobaczyła węża pełzającego po klasie! Wszyscy byli przerażeni. Jedni uczniowie uciekali, inni próbowali pomóc przerażonej Melody, jeszcze inni odważnie rzucili się w stronę węża, by go zabić, zanim zaatakuje jeszcze kogoś.

Mamba to jeden z najbardziej niebezpiecznych węży świata. Jak mógł dostać się do szkoły?

Wezwano pomoc medyczną, jednak w przypadku ukąszenia takiego węża jak mamba pospolita szanse na ratunek nie są duże. Nawet dwie krople jadu są bowiem w stanie zabić dorosłego człowieka. Niestety, Melody Chiputura słabła z każdą chwilą. Nastolatka umarła po dwudziestu minutach od śmiertelnego ukąszenia mamby. Policja i zarząd szkoły usiłują ustalić, jak to możliwe, że w szkole znalazł się jadowity wąż należący do jednego z najbardziej niebezpiecznych gatunków na świecie.

Form 6 student Melody Chiputura (17) died on Friday at Rushinga High School after being bitten by a green mamba in class.Rushinga RDC chairman Spencer Chivarange confirmed the incident, adding the charged snake was killed by learners after attempting to strike another student. pic.twitter.com/gmtKvJB2rO— ZBC News Online (@ZBCNewsonline) January 15, 2023

