Recep Erdogan powiedział, że "w najważniejszych kwestiach" wspiera pokojowy plan Ukrainy. Zakłada on całkowite wycofanie wojsk Rosji. Zbliża się wizyta Ławrowa w Turcji

Wspieram "w najważniejszych kwestiach" pokojowy plan w sprawie wojny na Ukrainie, który wysunęła strona ukraińska - powiedział w przemówieniu prezydent Turcji Recep Erdogan do uczestników szczytu Ukraina–Europa Południowo-Wschodnia lutego, cytowany przez agencję Anadolu. Przypomnijmy, że plan ten jest bezkompromisowy i zakłada między innymi całkowite wycofanie wojsk rosyjskich bez kompromisów z Putinem. Erdogan jednoznacznie powiedział, że wspiera prawa Ukrainy do niepodległości oraz jej dążenie do ochrony „praw i interesów naszych rodaków z Tatarów krymskich”. To na pewno nie spodoba się rosyjskiemu dyktatorowi ani Siergiejowi Ławrowowi, zwłaszcza, że w marcu planowana jest w Ankarze wizyta co najmniej Ławrowa, a może nawet osobiście Putina, przez co Komisja Europejska musiała przypominać Ankarze, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania rosyjskiego dyktatora. Turcja bywała wcześniej oskarżana o grę na dwa fronty, w tym przez Wołodymyra Zełenskiego.

Erdogan: "Jesteśmy gotowi ponownie zaoferować negocjacje, które wcześniej organizowaliśmy w Stambule, aby budować pokój"

„Mimo że wkroczyliśmy w trzeci rok wojny i pomimo wszystkich naszych wysiłków, postęp na drodze do pokoju jest niewystarczający. Nadal jestem zaangażowany w danie szansy dyplomacji i dialogowi, by zakończyć wojnę sprawiedliwym i trwałym pokojem” – dodał Erdogan i wezwał do negocjacji. "Jesteśmy gotowi ponownie zaoferować negocjacje, które wcześniej organizowaliśmy w Stambule, aby budować pokój" - powiedział prezydent Turcji. Dodał też, że wraz z ONZ pracuje nad zasadami bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym. Negocjacje pokojowe między Rosją z Ukrainą były kilkukrotnie podejmowane na początku konfliktu, ale nie przyniosły żadnych efektów.

