Najmniejszy przeciąg zagraża papieżowi Franciszkowi

88-letni papież Franciszek trafił w piątek (14 lutego) do rzymskiej Polikliniki Gemelli. We wtorek (18 lutego) wieczorem Watykan poinformował, że biskup Rzymu ma obustronne zapalenie płuc. Środa (19 lutego) to już szósty dzień pobytu papieża w szpitalu. Jak podaje RMF FM, watykańskie źródła informują, że Franciszek jest chroniony przed nawet najmniejszym przeciągiem. Tak miał powiedzieć jeden z lekarzy.

Kolejny komunikat o zdrowiu papieża Franciszka

W związku ze stanem zdrowia papieża, Watykan wyklucza obecnie możliwość pojawienia się Franciszka w oknie szpitala na modlitwie "Anioł Pański". Medycy chronią głowę Kościoła przed wszystkimi czynnikami, które mogłyby pogorszyć jego zdrowie. W środę (19 lutego) wieczorem ma zostać wydany kolejny komunikat medyczny ws. stanu zdrowia papieża.

Wierni z całego świata modlą się za papieża. Watykan przekazał, że Franciszek "dziękuje za bliskość, jaką odczuwa w tym momencie i z wdzięcznym sercem prosi, by nadal się za niego modlić". Stolica Apostolska uspokaja też, że papież wstaje z łóżka i może siedzieć w fotelu, przegląda też dokumenty dostarczane przez współpracowników. Korzysta jednak z dodatkowego tlenu poprzez specjalne urządzenie, ale nie przez cały czas. Wikariusz generalny Rzymu kardynał Baldassare Reina ogłosił: Śledzimy z uwagą i ufnością doniesienia o stanie zdrowia naszego biskupa papieża Franciszka. Jako wielka rodzina prosimy o to, by Pan Bóg dał naszemu biskupowi konieczną siłę, by stawić czoła tej chwili - dodał wikariusz dla diecezji rzymskiej.

Źródło: RMF FM

