Wielki atak na Strefę Gazy! 47 ofiar, ludzie czekali na ciężarówkę z jedzeniem

47 osób ofiarami izraelskiego ostrzału Strefy Gazy. Ofiary czekały na ciężarówkę z pomocą humanitarną

Nie tylko wojna na Ukrainie, ale i ataki na Strefę Gazy od kilku dni pozostają na drugim planie z powodu wojny Izraela z Iranem. Ale dramat mieszkańców Gazy trwa bez zmian. Co najmniej 47 Palestyńczyków zginęło we wtorkowy (17 czerwca) poranek, czekając na dostawę pomocy humanitarnej. Wielu rannych zostało przetransportowanych do szpitala Nasser. Kolejne doniesienia wskazują na powtarzający się wzorzec brutalnych incydentów przy punktach dystrybucji żywności - pisze "The New York Times". Oficjalnie sytuacja nie miała związku z nowym systemem dostaw pomocy wspieranym przez Izrael i Stany Zjednoczone – projektem, który miał rzekomo uniemożliwić Hamasowi przejmowanie dostarczanych dla mieszkańców towarów. W praktyce jednak, według palestyńskich świadków i miejscowych służb zdrowia, na które powołują się dziennikarze "NYT", izraelskie siły regularnie otwierają ogień do tłumów ludzi desperacko próbujących zdobyć jedzenie.

Nowy system dystrybucji, forsowany przez Tel Awiw przy współudziale Waszyngtonu, opiera się na wykluczeniu dotychczasowych agencji humanitarnych ONZ i organizacji pozarządowych. Oficjalna wersja mówi o „bezpieczniejszym i bardziej przejrzystym procesie”. Jednak UNRWA oraz inne uznane instytucje pomocowe stanowczo go odrzucają. Twierdzą, że plan ten nie tylko nie rozwiązuje problemów, ale je pogłębia – ponieważ łamie zasady neutralności i oddaje Izraelowi pełną kontrolę nad tym, kto dostanie pomoc, a kto nie.

Ministerstwo zdrowia w Gazie: Od października 2023 roku izraelska ofensywa zabiła ponad 55 300 Palestyńczyków

Tymczasem chaos i plaga grabieży uniemożliwiają skuteczną dystrybucję pomocy humanitarnej i mieszkańcom Gazy grozi śmierć głodowa. Od października 2023 roku izraelska ofensywa zabiła ponad 55 300 Palestyńczyków – według danych ministerstwa zdrowia w Gazie. Ponad połowa ofiar to kobiety i dzieci. I choć Izrael podkreśla, że jego celem jest zniszczenie Hamasu – rzeczywistość, jaką przedstawiają zdjęcia i relacje z takich wydarzeń, wygląda inaczej, a Benjamin Netanjahu objęty jest nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za „spowodowanie eksterminacji, spowodowanie głodu jako metody wojny, w tym odmowę dostaw pomocy humanitarnej, umyślne obranie za cel ludności cywilnej objętej konfliktem”. Podobnie zresztą jak szefowie Hamasu. Izrael z kolei argumentuje, że po prostu walczy z Hamasem, który dopuścił się odrażającego ataku 7 października 2023 roku, mordując w okrutny sposób i gwałcąc przypadkowych cywilów w ich domach czy na festiwalu muzycznym. Zginęło wtedy około 1 200 osób, a 251 zostało porwanych. Do dziś ponad 50 zakładników pozostaje w niewoli.

This is our situation every day in Gaza because of the war and because of the Israeli strikes on Gaza. This bombing is on civilians and the bombing of homes over the heads of their residents. It is bombing children, women and the elderly. #Save_Gaza pic.twitter.com/EraLkJtqPE— Seraj Aldaya🇵🇸 (@aldayt65591) June 17, 2025