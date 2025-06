USA włączą się do wojny? Postawiono jeden warunek

Axios: USA zaangażują się w wojnę między Iranem a Izraelem tylko wtedy, jeśli zaatakowani zostaną Amerykanie

Czy Stany Zjednoczone włączą się do wojny na Bliskim Wschodzie? Według informacji portalu Axios, Donald Trump tego nie wyklucza, a warunek jest jeden. Zgodnie z tymi doniesieniami Ameryka nie nie zamierza aktywnie włączać się w konflikt między Izraelem i Iranem, ale to się zmieni, jeśli Teheran zaatakuje Amerykanów. Taka jest czerwona linia, której przekroczenie Trump uzna za sygnał do ataku na Teheran. Według Axios póki co Amerykanie pomagają tylko Izraelowi w zestrzeliwaniu irańskich pocisków. Podobno Iran bardzo chce uniknąć wojny z USA. "Irańczycy są bardzo ostrożni by nie zrobić niczego, co mogłoby doprowadzić do zaangażowania się USA" - powiedział portalowi Axios arabski dyplomata. Tymczasem Izrael wzywa Waszyngton do zaangażowania po swojej stronie.

Iran groził wcześniej Stanom Zjednoczonym. Potem także Francji i Wielkiej Brytanii

Kiedy 13 czerwca nad ranem rakiety spadły na Iran, Stany Zjednoczone szybko ogłosiły, że nie mają z tymi nalotami nic wspólnego, chociaż zostały o nich uprzedzone przez stronę izraelską. Waszyngton zapewniał, iż nie bierze czynnego udziału w konflikcie. Jednak komunikaty ze strony Iranu wskazywały na to, że Teheran w to nie dowierza. Siły USA pomagają Izraelowi w przechwytywaniu irańskich rakiet balistycznych wystrzelonych przez Iran - podał już 13 czerwca wieczorem amerykański portal Axios, powołując się na przedstawicieli władz obu krajów i dolewając oliwy do ognia. Jeszcze przed atakiem Izraela Teheran groził, że w razie izraelskiego nalotu zemści się również na amerykańskich basach w regionie. Potem powtórzył te groźby.

Iran: wojna "rozszerzy się na amerykańskie bazy w regionie"

Iran ogłosił, że zamierza atakować nie tylko Izrael, ale także cele amerykańskie - poinformowała jeszcze w sobotę, 14 czerwca agencja prasowa Fars, powołując się na wysokich rangą przedstawicieli irańskiej armii. Źródło Fars sprecyzowało, że już w najbliższych dniach wojna na Bliskim Wschodzie "rozszerzy się na wszystkie tereny okupowane przez ten reżim oraz amerykańskie bazy w regionie".To nie wszystko. Iran poprzez swoje media ostrzegł nie tylko Stany Zjednoczone, ale potem również Wielką Brytanię i Francję. Ogłosił, zaatakuje ich bazy oraz okręty w regionie Bliskiego Wschodu, jeśli będą pomagać Izraelowi w powstrzymywaniu ataków Teheranu.

🚨🇺🇸🇮🇷The White House is discussing with Iran the possibility of a meeting this week between U.S. envoy Steve Witkoff and Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, according to four sources briefed on the issue. @MarcACaputo and I report for @axios https://t.co/ANpt5Fhdo7— Barak Ravid (@BarakRavid) June 17, 2025

