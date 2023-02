Wielki dylemat Meghan Markle i księcia Harry'ego! Każdy wybór ich przeraża

Meghan Markle i książę Harry wahają się, czy polecieć do Wielkiej Brytanii. Cokolwiek nie zrobią, będzie źle

Meghan Markle i książę Harry mają kolejny kłopot. Nie dość, że wyśmiewa się z nich spora część świata, co sprawia, że wielka kariera książąt Sussex w showbiznesie czy polityce stanęła pod znakiem zapytania, to jeszcze mają nie lada dylemat. Meghan Markle i książę Harry nie śpią po nocach, zastanawiając się nad pewną bardzo ważną kwestią - podaje brytyjski "Telegraph", powołując się na znajomych książęcej pary. Chodzi o nieoficjalne doniesienia o tym, że mimo wielkiego konfliktu Meghan i Harry'ego z resztą rodziny królewskiej mają mimo wszystko otrzymać zaproszenie na koronację króla Karola III. "Są w kłopotliwym położeniu. Jeśli polecą, mogą zostać wybuczani i nazwani hipokrytami, jeśli nie, zostaną oskarżeni o lekceważenie rodziny" - mówią tajemniczy "znajomi pary". Podobno na razie Meghan i Harry czekają na oficjalne zaproszenie. Rozważają też samotną wyprawę Harry'ego na koronację.

Meghan Markle i książę Harry przylecą na koronację króla Karola III?

Niedawno Meghan Markle i książę Harry wywołali światową burzę swoim serialem dla Netflixa. W sześciu godzinnych odcinkach żalili się na życie w rodzinie królewskiej. Między innymi zarzucali jej, że spiskowała z prasą przeciwko Meghan, by odwrócić uwagę od innych potencjalnie medialnych afer. Harry opowiedział też, jak podczas rodzinnej narady na temat odejścia jego i żony ze stanowisk pracujących członków rodziny królewskiej brat na niego nakrzyczał, a ojciec skłamał na jego temat: "To było przerażające, gdy mój brat krzyczał na mnie, a mój ojciec mówił rzeczy, które po prostu nie były prawdą. A moja babcia, wiesz, spokojnie siedziała tam i przyjmowała to wszystko do siebie". Potem nadeszła autobiografia księcia, a w niej kolejne rewelacje. Co na to wszystko król Karol?

Koronacja króla Karola III odbędzie się 6 maja 2023 roku

"Daily Telegraph" podał, że król Karol III mimo wszystko zaprosi Harry'ego i Meghan Markle na swoją koronację! Została ona zaplanowana na krótko po śmierci królowej Elżbiety II na 6 maja 2023 roku. "Buckingham Palace ma przyjemność poinformować, że koronacja Jego Wysokości Króla odbędzie się w sobotę, 6 maja 2023 roku. Ceremonia koronacyjna odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w Londynie, mszę będzie koncelebrował Arcybikup Canterbury - głosiło oficjalne oświadczenie Pałacu Buckingham.

