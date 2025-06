Wielki ślub Jeffa Bezosa w Wenecji! Koszt uroczystości powala

Ślub Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez zaczyna się w Wenecji. Koszt całego przedsięwzięcia? Około 125 milionów złotych

Wynajęta cała wielka wenecka wyspa San Georgio Maggiore, suknia ślubna od Dolce & Gabbana, dwustu gości, wśród których znajdą się Ivanka Trump, Bill Gates, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio czy Katy Perry. Jeff Bezos (61 l.) i Lauren Sanchez (55 l.) właśnie dziś, 26 czerwca zaczynają swój ślubny maraton jak ze snu. Luksusowy ślub w Wenecji potrwa trzy dni. Trzeci najbogatszy człowiek świata wynajął sobie z tej okazji całą część słynnego miasta, w tym wyspę San Georgio Maggiore. Amerykańskie media donoszą, że koszt przyjęcia jednego spośród 200 gości to równowartość około 180 tysięcy złotych, a cena całej uroczystości zwala z nóg jeszcze bardziej. Ślub będzie kosztował Bezosa około 125 milionów złotych. Cóż to jednak jest dla kogoś, kto dysponuje fortuną wartą obecnie 233 miliardy dolarów?

Lauren Sanchez i Jeff Bezos. Historia miłości, rozwodu i skandalu. Kim jest Lauren Sanchez?

Lauren Sanchez, prezenterka telewizyjna Fox, producentka filmowa i pilotka oraz Jeff Bezos zaczęli spotykać się w atmosferze skandalu, kiedy założyciel Amazon był jeszcze żonaty z MacKenzie Bezos. Plotki mówią o tym, iż Lauren Sanchez i Bezos poznali się w 2018, a może nawet 2016 roku. W 2018 roku Jeff Bezos i macKenzie Bezos ogłosili separację, a kiedy rozwiedli się w 2019 roku po 26 latach małżeństwa, MacKenzie na krótko została najbogatszą kobietą świata dzięki podziałowi majątku. Nie przeszkodziło to Bezosowi zarobić kolejnych kilkudziesięciu miliardów dolarów i wskoczyć na pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi świata. Dziś według Bloomberga znajduje się na miejscu trzecim z 233 miliardami dolarów. Na pierwszym miejscu tego zestawienia znajduje się obecnie Elon Musk (370 mld dol), na drugim Mark Zuckerberg (250 mld dol). Sanchez także musiała rozwieść się dla swojego wybranka. Wcześniej była żoną Patricka Whitesella od 2005 do 2019 roku. Mają córkę Ellę i syna Evana, Sánchez jest też matką Nikko Gonzaleza, urodzonego w 2001 roku, to syn piłkarza Tony'ego Gonzaleza. Bezos i Mackenzie Scott mają razem czwórkę dzieci.

Jeff Bezos & Lauren Sanchez’s wedding invite unveiled by ABC News:“Please, no gifts” pic.twitter.com/Gwaaqyd4f0— Pop Crave (@PopCrave) June 24, 2025

🇮🇹 Guests began arriving in Venice for what some deem the “wedding of the century” as billionaire Jeff #Bezos ties the knot with fiancée Lauren Sanchez. Bezos has reportedly booked out some of the city’s most iconic venues for the celebrations, much to the chagrin of locals. pic.twitter.com/ReXS6CdHiw— FRANCE 24 English (@France24_en) June 25, 2025

