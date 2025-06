Chcą zniszczyć wielki ślub Bezosa w Wenecji! Padły groźby

Protesty w Wenecji przed wielkim ślubem miliardera Jeffa Bezosa z Lauren Sanchez. Transparenty i manifestacje

Co to będzie?! Protesty mogą zrujnować luksusowy ślub trzeciego najbogatszego człowieka świata. Jeff Bezos (61 l.) i Lauren Sanchez (55 l.) już za parę dni, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu pobiorą się w Wenecji na należącym do miliardera jachcie Koru wartym 500 milionów dolarów. Uroczystości mogą okazać się najdroższymi w ostatnich latach. Można też na pewno spodziewać się plejady gwiazd na weselu. W przyjęciu zaręczynowym uczestniczyli przecież m.in. Bill Gates, Leonardo DiCaprio czy królowa Jordanii Rania Al Abdullah. Zapewne wszystko jest już zapięte na ostatni guzik, ale są tacy, którzy odgrażają się, że zrujnują ślub za wszelką cenę! Dlaczego? W Wenecji od pewnego czasu ktoś rozwiesza transparenty z przekreślonym nazwiskiem Bezosa i hasłami w rodzaju "No space for Bezos" ("żadnego miejsca dla Bezosa"). Część mieszkańców jest zdania, że Jeff Bezos poczyna sobie jak udzielny książę, bo specjalnie dla niego ma dojść do czasowego zamknięcia Canale Grande, co zakłóci dostawy towarów do miasta. Jak argumentują, nie można pozwolić na to, by czyjś prywatny ślub aż tak wpływał na życie Wenecji. Nastroje robią się radykalne. „Jeśli będzie trzeba, rzucimy się do kanału, upewnimy się, że zakrztuszą się swoim tortem weselnym” – mówili organizatorzy protestów, cytowani przez włoskie "Vanity Fair". Z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, że dziesiątki bogaczy zostawią w Wenecji niemało grosza, a po paru dniach znikną. Nie wszyscy jednak są zdania, że to się opłaca.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos. Historia miłości, rozwodu i skandalu. Kim jest Lauren Sanchez?

Lauren Sanchez, prezenterka telewizyjna Fox, producentka filmowa i pilotka oraz Jeff Bezos zaczęli spotykać się w atmosferze skandalu, kiedy założyciel Amazon był jeszcze żonaty z MacKenzie Bezos. Plotki mówią o tym, iż Lauren Sanchez i Bezos poznali się w 2018, a może nawet 2016 roku. W 2018 roku Jeff Bezos i macKenzie Bezos ogłosili separację, a kiedy rozwiedli się, KacKenzie na krótko została najbogatszą kobietą świata dzięki podziałowi majątku. Nie przeszkodziło to Bezosowi zarobić kolejnych kilkudziesięciu miliardów dolarów i wskoczyć na pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi świata. Dziś według Bloomberga znajduje się na miejscu trzecim z 236 miliardami dolarów. Na pierwszym miejscu tego zestawienia znajduje się obecnie Elon Musk (362 mld dol), na drugim Mark Zuckerberg (246 mld dol).

Protesters in Venice raised an anti-Jeff Bezos banner and released a blue flare from the Basilica of San Giogio, ahead of the American billionaire's upcoming nuptials to his fiancé Lauren Sanchez pic.twitter.com/kI9KkDgfTo— Reuters (@Reuters) June 13, 2025

