Jeff Bezos usidlony! Lauren Sanchez rozsyła zaproszenia na ślub

Jeff Bezos i Lauren Sanchez wezmą ślub na jachcie w Wenecji! Miliarder i narzeczona rozsyłają zaproszenia

To będzie największa impreza roku! Stało się - Jeff Bezos (61 l.) i Lauren Sanchez (55 l.) według "Page Six" jednak się pobierają, a świadczy o tym fakt, iż ustalili miejsce oraz datę ślubu i zaczęli wreszcie rozsyłać zaproszenia. Do uroczystych zaręczyn miliardera i eks dziennikarki doszło jeszcze w maju 2023 roku, potem kilkukrotnie plotkowano, że ślub jest tuż-tuż, po czym nic z tego nie wychodziło. Pojawiały się nawet złośliwe pogłoski o odwołaniu uroczystości, lecz na szczęście teraz już wszystko jest jasne. Ślub odbędzie się w czerwcu tego roku w Wenecji na należącym do miliardera jachcie Koru wartym 500 milionów dolarów. A to przecież wierzchołek góry lodowej! Sam ślub i wesele mogą okazać się najdroższymi w ostatnich latach. Można też na pewno spodziewać się plejady gwiazd na weselu. W przyjęciu zaręczynowym uczestniczyli m.in. Bill Gates, Leonardo DiCaprio czy królowa Jordanii Rania Al Abdullah. Ciekawe, czy przyszli państwo Bezos zaproszą Trumpa i Muska?

Lauren Sanchez i Jeff Bezos. Historia miłości, rozwodu i skandalu. Kim jest Lauren Sanchez?

Lauren Sanchez, prezenterka telewizyjna Fox, producentka filmowa i pilotka oraz Jeff Bezos zaczęli spotykać się w atmosferze skandalu, kiedy założyciel Amazon był jeszcze żonaty z MacKenzie Bezos. Plotki mówią o tym, iż Lauren Sanchez i Bezos poznali się w 2018, a może nawet 2016 roku. W 2018 roku Jeff Bezos i macKenzie Bezos ogłosili separację, a kiedy rozwiedli się, KacKenzie na krótko została najbogatszą kobietą świata dzięki podziałowi majątku. Nie przeszkodziło to Bezosowi zarobić kolejnych kilkudziesięciu miliardów dolarów i wskoczyć na pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi świata. Dziś znajduje się na miejscu drugim z 217 miliardami dolarów. Na pierwszym miejscu tego zestawienia znajduje się obecnie Elon Musk (320 mld dol), na trzecim Mark Zuckerberg (211 mld dol).

