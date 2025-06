Jeff Bezos wynajął całą wenecką wyspę na ślub! Protesty zrujnują sielankę?

Jeff Bezos wynajął całą wyspę i centrum wystawiennicze w Wenecji. Trwają protesty przed zbliżającym się ślubem miliardera

Jeff Bezos (61 l.) i Lauren Sanchez (55 l.) już za parę dni, najprawdopodobniej między 24 a 29 czerwca pobiorą się w Wenecji. Ślub ma odbyć się na należącym do miliardera jachcie Koru wartym 500 milionów dolarów, ale wesele i zakwaterowanie gości w wersji na bardzo bogato wymagają, przynajmniej zdaniem Bezosa i jego wybranki, wynajęcia na wyłączność paru części Wenecji. Jak pisze "Daily Mail", szef Amazona zarezerwował już centrum wystawiennicze Scuola Grande della Misericordia w centrum Wenecji, ale to wierzchołek góry lodowej, bo zajmie też całą wyspę San Georgio Maggiore, na której znajduje się słynna bazylika San Giorgio Maggiore i z której roztacza się widok na Plac Świętego Marka. Wśród gości na ślubie Bezosa mają znaleźć się między innymi członkowie rodziny Trumpów, piosenkarka Katy Perry z aktorem Orlando Bloomem czy celebrytki z klanu Kardashianów z Kim Kardashian i Kylie Jenner na czele. Nie wszystkim się to podoba!

„Jeśli będzie trzeba, rzucimy się do kanału, upewnimy się, że zakrztuszą się swoim tortem weselnym”

Są tacy, którzy odgrażają się, że zrujnują ślub za wszelką cenę! W Wenecji od pewnego czasu ktoś rozwiesza transparenty z przekreślonym nazwiskiem Bezosa i hasłami w rodzaju "No space for Bezos" ("żadnego miejsca dla Bezosa"). Część mieszkańców jest zdania, że Jeff Bezos poczyna sobie jak udzielny książę, bo specjalnie dla niego ma dojść do czasowego zamknięcia Canale Grande, co zakłóci dostawy towarów do miasta. Jak argumentują, nie można pozwolić na to, by czyjś prywatny ślub aż tak wpływał na życie Wenecji. Nastroje robią się radykalne. „Jeśli będzie trzeba, rzucimy się do kanału, upewnimy się, że zakrztuszą się swoim tortem weselnym” – mówili organizatorzy protestów, cytowani przez włoskie "Vanity Fair". Z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, że dziesiątki bogaczy zostawią w Wenecji niemało grosza, a po paru dniach znikną. Nie wszyscy jednak są zdania, że to się opłaca.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos. Historia miłości, rozwodu i skandalu. Kim jest Lauren Sanchez?

Lauren Sanchez, prezenterka telewizyjna Fox, producentka filmowa i pilotka oraz Jeff Bezos zaczęli spotykać się w atmosferze skandalu, kiedy założyciel Amazon był jeszcze żonaty z MacKenzie Bezos. Plotki mówią o tym, iż Lauren Sanchez i Bezos poznali się w 2018, a może nawet 2016 roku. W 2018 roku Jeff Bezos i macKenzie Bezos ogłosili separację, a kiedy rozwiedli się, KacKenzie na krótko została najbogatszą kobietą świata dzięki podziałowi majątku. Nie przeszkodziło to Bezosowi zarobić kolejnych kilkudziesięciu miliardów dolarów i wskoczyć na pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi świata. Dziś według Bloomberga znajduje się na miejscu trzecim z 236 miliardami dolarów. Na pierwszym miejscu tego zestawienia znajduje się obecnie Elon Musk (362 mld dol), na drugim Mark Zuckerberg (246 mld dol).

