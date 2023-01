Wielki zlot satanistów nadciąga! Nie zgadniesz, co nakazano uczestnikom

Co za tragedia!

Seria wybuchów w Kijowie! Pilny apel do mieszkańców. "Rosja atakuje Kijów rakietami"

Zlot satanistów 2023 w Bostonie. Organizatorzy każą wyznawcom Szatana przyjechać w maseczkach

Co za czasy! Nawet mroczni wyznawcy Lucyfera chodzą w maseczkach i pokazują zaświadczenia o szczepieniach na koronawirusa. Takie zaskakujące warunki pojawienia się na imprezie postawili organizatorzy zlotu satanistów w Stanach Zjednoczonych, organizowanego w Bostonie jako SatanCon 2023. Zjazd odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia i jak zapewniają jego szefowie, będzie to "największe satanistyczne zgromadzenie w historii". Ale są pewne utrudnienia: "Uczestnicy muszą nosić maskę N-95, KN-95 lub jednorazową maskę chirurgiczną. Ochraniacze, bandany i maski z tkaniny nie będą dozwolone" - informuje Świątynia Szatana na swojej stronie internetowej. Co teraz będzie?! Jak odziany w czerń satanista będzie się prezentował w maseczce? Na pewno niejeden już przymierza maski przed lustrem i stara się wybrać tę najmroczniejszą.

Sataniści pozwali władze Bostonu. Nie pozwoliły im wznosić modłów w ratuszu

Tymczasem sataniści ujawnili inne szczegóły swojego spotkania. Po pierwsze, zadedykowali je burmistrz Bostonu Michelle Wu po tym, jak odmówiła im możliwości przemawiania w ratuszu, a konkretnie wygłoszenia "inwokacji" przed posiedzeniem Rady Miejskiej. Grupa w 2021 roku pozwała władze miasta za dyskryminację. Po drugie, spotkanie organizowane z okazji 10-lecia Świątyni Szatana odbędzie się pod hasłem „Hexennacht in Boston”, czyli „Noc Czarownic”.

Sonda Lubiłeś nosić maseczki? Tak Nie

The Satanic Temple dedicating 'largest satanic gathering in history' to Boston mayor, will require masks https://t.co/WHm41CZ39g— Fox News (@FoxNews) January 8, 2023

QUIZ. Dziś 13-go! Rozwiąż ten quiz o przesądach, jeśli nie chcesz mieć dziś pecha Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Ile lat nieszczęścia przynosi zbicie lustra? Dziewięć Siedem Trzynaście Dalej