Wielkie trzęsienie ziemi w rejonie Mount Everest! Już niemal setka ofiar

Silne trzęsienie ziemi w Chinach i Nepalu. Wstrząsy ogarnęły Mount Everest i jego okolice. Wielu zabitych, tysiąc zniszczonych domów

Co najmniej 95 osób zginęło, 130 zostało rannych, ponad tysiąc zniszczonych domów - to aktualny tragiczny bilans trzęsienia ziemi, które właśnie nawiedziło rejon najwyższej góry świata, Mount Everestu (8848 m n.p.m.)! Według amerykańskich służb geologicznych USGS w południowo-zachodnich Chinach i w Nepalu ziemia zatrzęsła się z siłą dochodzącą do 7,1 stopnia w skali Richtera. Miało to miejsce o godzinie 9:05 czasu lokalnego, czyli tuż po 2. w nocy czasu polskiego w nocy z 6 na 7 stycznia. Epicentrum znajdowało się w powiecie Tingri, ok. 150 kilometrów na południowy zachód od miasta Shigatse na terenie Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, na głębokości 10 kilometrów.

Masywem najwyższej góry na świecie zatrzęsło z siłą 4,5 stopni w skali Richtera

Zdjęcia i filmy pojawiające się w mediach społecznościowych pokazują siłę wstrząsów, waląca się budynki i uciekających ludzi. Liczba ofiar bez wątpienia może wzrosnąć, zabici mogą być również wśród zagranicznych turystów, jako że okolice Mount Everestu są licznie odwiedzane nie tylko przez himalaistów, ale i przez osoby wybierające się na trekking wokół najwyższej góry świata. Wstrząsy były wyraźnie odczuwalne również w popularnym wśród gości z zagranicy Katmandu, stolicy Nepalu, a także na samym Evereście. Masywem najwyższej góry na świecie zatrzęsło z siłą 4,5 stopni w skali Richtera według amerykańskich pomiarów. Czekamy na dalsze doniesienia.

